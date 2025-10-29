ราคาปัจจุบัน Anthropic PreStocks วันนี้ คือ 165.7 USD ติดตามการอัปเดตราคา ANTHROPIC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ANTHROPIC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Anthropic PreStocks วันนี้ คือ 165.7 USD ติดตามการอัปเดตราคา ANTHROPIC เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ANTHROPIC ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ANTHROPIC

ข้อมูลราคา ANTHROPIC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ANTHROPIC

โทเคโนมิกส์ ANTHROPIC

การคาดการณ์ราคา ANTHROPIC

Anthropic PreStocks ราคา (ANTHROPIC)

ราคาปัจจุบัน 1 ANTHROPIC เป็น USD

$165.7
$165.7$165.7
+1.30%1D
Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:26:09 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 160.72
$ 160.72$ 160.72
ต่ำสุด 24h
$ 168.22
$ 168.22$ 168.22
สูงสุด 24h

$ 160.72
$ 160.72$ 160.72

$ 168.22
$ 168.22$ 168.22

$ 185.63
$ 185.63$ 185.63

$ 124.62
$ 124.62$ 124.62

-0.27%

+1.33%

+0.23%

+0.23%

ราคาเรียลไทม์ Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) คือ $165.7 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดANTHROPIC ระหว่างราคาต่ำสุด $ 160.72 และราคาสูงสุด $ 168.22 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ANTHROPIC คือ $ 185.63 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 124.62

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ANTHROPIC มีการเปลี่ยนแปลง -0.27% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.33% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.23% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) ข้อมูลการตลาด

$ 825.11K
$ 825.11K$ 825.11K

--
----

$ 825.11K
$ 825.11K$ 825.11K

4.98K
4.98K 4.98K

4,979.999158329
4,979.999158329 4,979.999158329

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Anthropic PreStocks คือ $ 825.11K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ ANTHROPIC คือ 4.98K โดยมีอุปทานรวมที่ 4979.999158329 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 825.11K

ประวัติราคา Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Anthropic PreStocks เป็น USD เท่ากับ $ +2.18
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Anthropic PreStocks เป็น USD เท่ากับ $ +28.2748160200
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Anthropic PreStocks เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Anthropic PreStocks เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +2.18+1.33%
30 วัน$ +28.2748160200+17.06%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

Anthropic is an AI research company developing Claude, a language model built with a strong focus on safety and interpretability. Their approach emphasizes ethical guardrails and transparent behavior to reduce the risk of harmful outputs while enabling sophisticated natural language capabilities.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Anthropic PreStocks (USD)

Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Anthropic PreStocks

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Anthropic PreStocks ตอนนี้!

ANTHROPIC เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ANTHROPICโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

วันนี้ Anthropic PreStocks (ANTHROPIC) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ANTHROPIC เป็นUSD คือ 165.7 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ANTHROPIC เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ANTHROPIC เป็น USD คือ $ 165.7 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Anthropic PreStocks คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ANTHROPIC คือ $ 825.11K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ANTHROPIC คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ANTHROPIC คือ 4.98K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ANTHROPIC คือเท่าใด?
ANTHROPIC ถึงราคา ATH ที่ 185.63 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ANTHROPIC คือเท่าไร?
ANTHROPIC ถึงราคา ATL ที่ 124.62 USD
ปริมาณการเทรดของ ANTHROPIC คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ANTHROPIC คือ -- USD
ปีนี้ ANTHROPIC จะสูงขึ้นอีกไหม?
ANTHROPIC อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ANTHROPIC เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:26:09 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Anthropic PreStocks (ANTHROPIC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

