กลุ่ม Metaverse คือระบบนิเวศของโลกเสมือนแบบดื่มด่ำ ที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชน ซึ่งผู้ใช้สามารถโต้ตอบ สร้างสรรค์ และสร้างรายได้จากประสบการณ์ดิจิทัลได้ สกุลเงินดิจิทัลในหมวดหมู่นี้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางหลักในการแลกเปลี่ยนสำหรับการซื้อที่ดินเสมือน อวตาร และอสังหาริมทรัพย์ดิจิทัล เหรียญเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างเศรษฐกิจหลักที่ขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมความเป็นจริงเสมือนและแพลตฟอร์มโซเชียลแบบกระจายศูนย์
การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เมตาเวิร์ส นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง