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โทเค็น Metaverse ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

กลุ่ม Metaverse คือระบบนิเวศของโลกเสมือนแบบดื่มด่ำ ที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชน ซึ่งผู้ใช้สามารถโต้ตอบ สร้างสรรค์ และสร้างรายได้จากประสบการณ์ดิจิทัลได้ สกุลเงินดิจิทัลในหมวดหมู่นี้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางหลักในการแลกเปลี่ยนสำหรับการซื้อที่ดินเสมือน อวตาร และอสังหาริมทรัพย์ดิจิทัล เหรียญเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างเศรษฐกิจหลักที่ขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมความเป็นจริงเสมือนและแพลตฟอร์มโซเชียลแบบกระจายศูนย์

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Render
Render
RENDER
$ 1.269
+0.16%
+0.39%
-1.55%
$ 659.84M
$ 102.21K
2
FLOKI
FLOKI
FLOKI
$ 0.00002031
0.00%
-0.54%
-3.29%
$ 194.46M
$ 3.21B
3
Axie Infinity
Axie Infinity
AXS
$ 0.8774
-0.18%
+0.48%
-3.81%
$ 152.16M
$ 67.99K
4
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.2596
-0.04%
+1.41%
-4.91%
$ 129.70M
$ 438.63K
5
Decentraland
Decentraland
MANA
$ 0.06366
-0.08%
-1.30%
-4.62%
$ 126.36M
$ 849.96K
6
$ 0.03968
-0.23%
-0.70%
-3.97%
$ 116.48M
$ 1.54M
7
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.07279
-0.21%
+0.15%
-2.61%
$ 100.07M
$ 2.79M
8
ECOMI
ECOMI
OMI
$ 0.0001887
-1.20%
-0.11%
+0.96%
$ 53.38M
$ 307.49M
9
Enjin
Enjin
ENJ
$ 0.02387
-0.21%
-1.08%
-3.52%
$ 47.13M
$ 2.21M
10
XYO
XYO
XYO
$ 0.00296
-0.67%
-0.34%
-2.31%
$ 40.85M
$ 23.75M
11
Mocaverse
Mocaverse
MOCA
$ 0.007403
-0.20%
-1.50%
-1.60%
$ 31.34M
$ 7.49M
12
Victoria VR
Victoria VR
VR
$ 0.001526
-0.33%
-0.26%
+3.03%
$ 25.67M
$ 80.83M
13
Illuvium
Illuvium
ILV
$ 3.095
-0.64%
+2.76%
+3.69%
$ 22.72M
$ 28.61K
14
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06296
+0.08%
-1.64%
-0.28%
$ 21.30M
$ 931.10K
15
Verse World
Verse World
VERSE
$ 0.0159789
+0.31%
-0.02%
-1.81%
$ 15.98M
$ 193.27K
16
Adshares
Adshares
ADS
$ 0.400446
+0.06%
+0.00%
-0.61%
$ 15.52M
$ 25.04K
17
Yield Guild Games
Yield Guild Games
YGG
$ 0.01986
+0.10%
-1.04%
+0.66%
$ 15.16M
$ 2.65M
18
MAGIC
MAGIC
MAGIC
$ 0.04139
-0.07%
+0.17%
-0.70%
$ 13.89M
$ 1.80M
19
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0.14046
-1.52%
+10.16%
+13.41%
$ 13.74M
$ 1.64M
20
ALI
ALI
ALI
$ 0.001047
+0.10%
+0.38%
+2.55%
$ 9.55M
$ 5.87M
21
Decentrawood
Decentrawood
DEOD
$ 0.016955
+0.13%
-2.03%
-14.53%
$ 7.87M
$ 7.04M
22
SOPH
SOPH
SOPH
$ 0.003885
+2.72%
+3.99%
-3.04%
$ 7.71M
$ 16.75M
23
WilderWorld
WilderWorld
WILD
$ 0.01344
+3.95%
+5.33%
-4.82%
$ 6.71M
$ 4.49M
24
Radio Caca
Radio Caca
RACA
$ 0.00001369
+0.07%
+1.63%
-3.24%
$ 5.65M
$ 4.31B
25
Upland
Upland
SPARKLET
$ 0.021
0.00%
0.00%
+5.32%
$ 5.61M
$ 73.67K
26
AUKI
AUKI
AUKI
$ 0.004306
-0.88%
-0.32%
+0.94%
$ 5.53M
$ 366.06K
27
Metahero
Metahero
HERO
$ 0.00045087
-0.06%
-0.01%
+0.94%
$ 4.51M
$ 4.90
28
$ 0.01864
+0.11%
+5.37%
-4.75%
$ 3.18M
$ 55.62K
29
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000126
+0.80%
+4.13%
0.00%
$ 3.13M
$ 6.90M
30
Star Atlas DAO
Star Atlas DAO
POLIS
$ 0.00923819
+0.09%
+0.00%
-1.22%
$ 2.71M
$ 4.47K
31
Africarare
Africarare
UBU
$ 0.00256083
0.00%
0.00%
-2.25%
$ 2.56M
$ 2.60
32
Somnium Space CUBEs
Somnium Space CUBEs
CUBE
$ 0.060517
0.00%
--
-1.43%
$ 2.30M
$ 6.57
33
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04223697
-0.03%
-0.00%
-4.06%
$ 2.23M
$ 13.31K
34
CEEK
CEEK
CEEK
$ 0.002686
+0.34%
+1.44%
-3.11%
$ 2.16M
$ 21.55M
35
Raini
Raini
$RAINI
$ 0.00424119
0.00%
--
+1.56%
$ 2.12M
$ 7.48
36
World of Dypians
World of Dypians
WOD
$ 0.00391
-1.01%
+0.26%
-7.78%
$ 2.07M
$ 9.27M
37
BRN Metaverse
BRN Metaverse
BRN
$ 0.07304
+0.79%
-0.09%
-6.59%
$ 2.07M
$ 839.69K
38
Highstreet
Highstreet
HIGH
$ 0.02117
-0.56%
-4.34%
+0.24%
$ 2.04M
$ 2.96M
39
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.03527
+0.42%
-18.18%
-33.67%
$ 1.85M
$ 1.60M
40
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00173926
-0.08%
0.00%
-6.13%
$ 1.80M
$ 7.95
41
Aurory
Aurory
AURY
$ 0.01749643
0.00%
-0.00%
-0.21%
$ 1.64M
$ 110.89
42
Atari
Atari
ATRI
$ 0.00018208
0.00%
--
+0.90%
$ 1.37M
$ 28.91
43
BlockchainSpace
BlockchainSpace
GUILD
$ 0.00281648
0.00%
+0.14%
-0.29%
$ 1.28M
$ 254.80
44
Phantasma Phoenix
Phantasma Phoenix
SOUL
$ 0.00907681
-0.64%
+0.00%
+0.81%
$ 1.25M
$ 27.17K
45
PIXL
PIXL
PIXL
$ 0.00238336
+0.09%
0.00%
-7.48%
$ 1.19M
$ 1.04K
46
Neos Credits
Neos Credits
NCR
$ 0.02870709
0.00%
--
+0.20%
$ 1.17M
$ 4.12
47
StarLink
StarLink
STARL
$ 1.10913E-7
-0.05%
0.00%
+0.18%
$ 1.11M
--
48
Hooked Protocol
Hooked Protocol
HOOK
$ 0.00370045
0.00%
-0.02%
+10.05%
$ 1.06M
$ 41.09K
49
Reality Metaverse
Reality Metaverse
RMV
$ 0.00332
+0.61%
-7.26%
-11.70%
$ 829.65K
$ 6.78M
50
Districts
Districts
DSTRX
$ 0.00653509
0.00%
--
0.00%
$ 804.13K
$ 42.19

คำถามที่พบบ่อย

สกุลเงินดิจิทัล Metaverse คืออะไร
สกุลเงินดิจิทัลใน Metaverse คือสกุลเงินดิจิทัลประจำแพลตฟอร์มที่ใช้ภายในโลกเสมือนแบบดื่มด่ำซึ่งขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชน โทเค็น Metaverse ช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อที่ดินดิจิทัล ซื้อขายสินค้าเสมือน และมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจเสมือนที่ซับซ้อนได้
Non-Fungible Tokens (NFTs) ทำงานอย่างไรภายในแพลตฟอร์ม Metaverse
ภายในแพลตฟอร์ม Metaverse โทเค็นที่ไม่สามารถทดแทนกันได้ (NFTs) ทำหน้าที่เป็นหลักฐานความเป็นเจ้าของในรูปแบบการเข้ารหัสที่ตรวจสอบได้ สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลแบบเฉพาะตัว เช่น ที่ดินเสมือน อวตารแบบกำหนดเอง และไอเทมสวมใส่ภายในเกมแบบเอ็กซ์คลูซีฟ
อะไรคือปัจจัยที่ขับเคลื่อนมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เสมือนจริงใน Metaverse
มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์เสมือนใน Metaverse ถูกขับเคลื่อนโดยความขาดแคลนของที่ดินดิจิทัล ความใกล้กับจุดแลนด์มาร์กในโลกเสมือน และความสามารถของเจ้าของที่ดินในการสร้างรายได้จากพื้นที่ดังกล่าวผ่านการโฆษณาหรือการจัดกิจกรรม
องค์กรอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์ (DAOs) กำกับดูแลโครงการ Metaverse อย่างไร
องค์กรอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์ (DAOs) ทำหน้าที่กำกับดูแลโครงการ Metaverse โดยเปิดให้ผู้ถือโทเค็น Metaverse สามารถลงคะแนนเสียงโดยตรงในประเด็นสำคัญของระบบนิเวศ เช่น การอัปเกรดซอฟต์แวร์ของโลกเสมือน และการจัดสรรงบประมาณคลังของชุมชน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม เมตาเวิร์ส นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง