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ราคาปัจจุบัน Star Atlas DAO วันนี้ คือ 0.00902114 USD มูลค่าตลาด POLIS เท่ากับ 2,642,938 USD ติดตามการอัปเดตราคา POLIS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Star Atlas DAO วันนี้ คือ 0.00902114 USD มูลค่าตลาด POLIS เท่ากับ 2,642,938 USD ติดตามการอัปเดตราคา POLIS เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Star Atlas DAO ราคา (POLIS)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 POLIS เป็น USD

$0.00904115
$0.00904115$0.00904115
0.00%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Star Atlas DAO (POLIS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:32:25 (UTC+8)

ราคา Star Atlas DAO วันนี้

ราคาปัจจุบัน Star Atlas DAO (POLIS) วันนี้ $ 0.00902114, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.48% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน POLIS เป็น USD คือ $ 0.00902114 ต่อ POLIS.

Star Atlas DAO มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 2,642,938 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 292.97M POLIS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา POLIS เทรดระหว่าง $ 0.00901973 (ต่ำ) กับ $ 0.00927494 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 18.55 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00796931

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น POLIS เคลื่อนไหว -0.55% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.48% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 6.80K.

Star Atlas DAO (POLIS) ข้อมูลการตลาด

$ 2.64M
$ 2.64M$ 2.64M

$ 6.80K
$ 6.80K$ 6.80K

$ 3.25M
$ 3.25M$ 3.25M

292.97M
292.97M 292.97M

360,000,000.0
360,000,000.0 360,000,000.0

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Star Atlas DAO คือ $ 2.64M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 6.80K อุปทานหมุนเวียนของ POLIS คือ 292.97M โดยมีอุปทานรวมที่ 360000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.25M

ประวัติราคา Star Atlas DAO USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00901973
$ 0.00901973$ 0.00901973
ต่ำสุด 24h
$ 0.00927494
$ 0.00927494$ 0.00927494
สูงสุด 24h

$ 0.00901973
$ 0.00901973$ 0.00901973

$ 0.00927494
$ 0.00927494$ 0.00927494

$ 18.55
$ 18.55$ 18.55

$ 0.00796931
$ 0.00796931$ 0.00796931

-0.55%

-0.47%

-7.48%

-7.48%

ประวัติราคา Star Atlas DAO (POLIS) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Star Atlas DAO เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Star Atlas DAO เป็น USD เท่ากับ $ +0.0000640979
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Star Atlas DAO เป็น USD เท่ากับ $ -0.0012845814
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Star Atlas DAO เป็น USD เท่ากับ $ +0.00000073685298488

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 0-0.47%
30 วัน$ +0.0000640979+0.71%
60 วัน$ -0.0012845814-14.23%
90 วัน$ +0.00000073685298488+0.00%

การคาดการณ์ราคา Star Atlas DAO

การคาดการณ์ราคา Star Atlas DAO (POLIS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ POLIS ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Star Atlas DAO (POLIS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Star Atlas DAO อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Star Atlas DAO จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา POLIS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Star Atlas DAO

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Star Atlas DAO (POLIS) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

หมวดหมู่ :

Gaming (GameFi)Gaming Governance TokenMade in USA

เกี่ยวกับ Star Atlas DAO

ราคาปัจจุบันของ Star Atlas DAO คือเท่าไร?

Star Atlas DAO มีราคาอยู่ที่ ฿0.2913445378374453816000 โดยเปลี่ยนแปลง -0.47% ในวันนี้

ชุมชนของ POLIS เติบโตเร็วแค่ไหน?

ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น

ความต้องการส่งผลต่อราคาของ Star Atlas DAO อย่างไร?

ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Gaming (GameFi),Metaverse,Solana Ecosystem,Gaming Governance Token,Alameda Research Portfolio,Made in USA,MMO การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง

ปริมาณการซื้อขายของ POLIS ในวันนี้เป็นเท่าไร?

มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี

POLIS เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?

ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿599.0862769987620000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿0.2573748926225878164000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต

มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?

มีโทเค็นจำนวน 292971563.9823 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Star Atlas DAO

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 12:32:25 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Star Atlas DAO (POLIS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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