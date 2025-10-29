ราคาปัจจุบัน Verse World วันนี้ คือ 0.122754 USD ติดตามการอัปเดตราคา VERSE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VERSE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Verse World วันนี้ คือ 0.122754 USD ติดตามการอัปเดตราคา VERSE เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา VERSE ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Verse World โลโก้

Verse World ราคา (VERSE)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 VERSE เป็น USD

$0.122757
$0.122757
-1.70%1D
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
Verse World (VERSE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:41:12 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Verse World (VERSE) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.121951
$ 0.121951
ต่ำสุด 24h
$ 0.125334
$ 0.125334
สูงสุด 24h

$ 0.121951
$ 0.121951

$ 0.125334
$ 0.125334

$ 0.910916
$ 0.910916

$ 0.115665
$ 0.115665

-0.20%

-1.75%

-10.97%

-10.97%

ราคาเรียลไทม์ Verse World (VERSE) คือ $0.122754 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดVERSE ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.121951 และราคาสูงสุด $ 0.125334 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ VERSE คือ $ 0.910916 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.115665

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น VERSE มีการเปลี่ยนแปลง -0.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.75% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -10.97% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Verse World (VERSE) ข้อมูลการตลาด

$ 12.30M
$ 12.30M

--
----

$ 123.02M
$ 123.02M

100.00M
100.00M

999,999,757.744676
999,999,757.744676

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Verse World คือ $ 12.30M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ VERSE คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 999999757.744676 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 123.02M

ประวัติราคา Verse World (VERSE) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Verse World เป็น USD เท่ากับ $ -0.0021954204504277
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Verse World เป็น USD เท่ากับ $ -0.0277843735
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Verse World เป็น USD เท่ากับ $ -0.0366787847
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Verse World เป็น USD เท่ากับ $ -0.08829176751786322

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0021954204504277-1.75%
30 วัน$ -0.0277843735-22.63%
60 วัน$ -0.0366787847-29.87%
90 วัน$ -0.08829176751786322-41.83%

อะไรคือ Verse World (VERSE)

Verse World is a successful VR company with long term clients such as Dubai Police, Toyota, Lexus, BYD or Lionel Messi. They also been building for the last four years with a team of 50+ full-time developers a digital world similar to Grand Theft Auto, accessible via desktop on the Epic Games Store or via Virtual Reality , which is powered by an immersive in-game economy centered around the Verse token.

MEXC คือศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ได้รับการยกย่องว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่มีการเลือกโทเค็นที่มากที่สุด การแสดงรายการโทเค็นที่รวดเร็วที่สุด และค่าธรรมเนียมการซื้อขายที่ต่ำที่สุดในตลาด เข้าร่วม MEXC ทันทีเพื่อสัมผัสกับสภาพคล่องชั้นยอดและค่าธรรมเนียมที่มีการแข่งขันสูงที่สุดในตลาด!

การคาดการณ์ราคา Verse World (USD)

Verse World (VERSE) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Verse World (VERSE) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Verse World

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Verse World ตอนนี้!

VERSE เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Verse World (VERSE)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Verse World (VERSE) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ VERSEโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Verse World (VERSE)

วันนี้ Verse World (VERSE) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน VERSE เป็นUSD คือ 0.122754 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน VERSE เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ VERSE เป็น USD คือ $ 0.122754 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Verse World คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ VERSE คือ $ 12.30M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ VERSE คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ VERSE คือ 100.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ VERSE คือเท่าใด?
VERSE ถึงราคา ATH ที่ 0.910916 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ VERSE คือเท่าไร?
VERSE ถึงราคา ATL ที่ 0.115665 USD
ปริมาณการเทรดของ VERSE คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ VERSE คือ -- USD
ปีนี้ VERSE จะสูงขึ้นอีกไหม?
VERSE อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา VERSE เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 02:41:12 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

