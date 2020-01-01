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โทเค็น ระบบนิเวศ Kaspa ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Kaspa เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.026416
+0.17%
+3.18%
+1.67%
$ 728.40M
$ 16.50M
2
Nacho the Kat
Nacho the Kat
NACHO
$ 5.96E-6
+0.34%
+0.70%
-5.10%
$ 1.71M
--
3
Konan of Kaspa
Konan of Kaspa
KONAN
$ 8.53434E-7
0.00%
-0.10%
0.00%
$ 244.94K
--
4
Kasper
Kasper
KASPER
$ 6.7E-6
0.00%
0.00%
0.00%
$ 192.17K
--
5
Bitcoin the Turtle
Bitcoin the Turtle
SLOW
$ 0.00631594
0.00%
--
0.00%
$ 124.51K
$ 51.47K
6
Krex
Krex
KREX
$ 4.91E-6
0.00%
-0.20%
-5.39%
$ 103.21K
--
7
Kroak on Kaspa
Kroak on Kaspa
KROAK
$ 0.00013542
-0.04%
+0.03%
-16.34%
$ 93.44K
$ 109.00
8
KANGO
KANGO
KANGO
$ 1.99821E-7
0.00%
-33.00%
-37.48%
$ 57.35K
--
9
Burt
Burt
BURT
$ 3.434E-5
-0.12%
-3.90%
-5.43%
$ 34.34K
--
10
PPKAS
PPKAS
PPKAS
$ 1.08E-5
0.00%
-19.10%
0.00%
$ 26.41K
--
11
BOMO
BOMO
BOMO
$ 4.9968E-8
0.00%
0.00%
0.00%
$ 13.99K
--
12
KASPY
KASPY
KASPY
$ 0.00000128
0.00%
+0.08%
-1.31%
--
$ 5.31B

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Kaspa คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Kaspa เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 12 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $731.00M
โทเค็น ระบบนิเวศ Kaspa ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Kaspa ที่ติดตามบน MEXC นั้น KAS แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 3.18% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Kaspa กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 12 ระบบนิเวศ Kaspa ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Kaspa ยอดนิยม รวมถึง KAS, NACHO, KONAN. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Kaspa คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Kaspa ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $731.00M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Kaspa นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง