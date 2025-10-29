ราคาปัจจุบัน Bitcoin the Turtle วันนี้ คือ 0.0164446 USD ติดตามการอัปเดตราคา SLOW เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SLOW ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Bitcoin the Turtle วันนี้ คือ 0.0164446 USD ติดตามการอัปเดตราคา SLOW เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา SLOW ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Bitcoin the Turtle โลโก้

Bitcoin the Turtle ราคา (SLOW)

ราคาปัจจุบัน 1 SLOW เป็น USD

$0.0164446
+0.70%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Bitcoin the Turtle (SLOW) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:30:02 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Bitcoin the Turtle (SLOW) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01370376
ต่ำสุด 24h
$ 0.01989845
สูงสุด 24h

$ 0.01370376
$ 0.01989845
$ 0.0414631
$ 0.00487056
+0.54%

+0.70%

+10.15%

+10.15%

ราคาเรียลไทม์ Bitcoin the Turtle (SLOW) คือ $0.0164446 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดSLOW ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01370376 และราคาสูงสุด $ 0.01989845 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ SLOW คือ $ 0.0414631 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00487056

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น SLOW มีการเปลี่ยนแปลง +0.54% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.70% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +10.15% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Bitcoin the Turtle (SLOW) ข้อมูลการตลาด

$ 325.12K
--
$ 335.73K
19.71M
20,356,524.0
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bitcoin the Turtle คือ $ 325.12K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ SLOW คือ 19.71M โดยมีอุปทานรวมที่ 20356524.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 335.73K

ประวัติราคา Bitcoin the Turtle (SLOW) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin the Turtle เป็น USD เท่ากับ $ +0.00011485
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin the Turtle เป็น USD เท่ากับ $ -0.0028078200
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin the Turtle เป็น USD เท่ากับ $ 0
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin the Turtle เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00011485+0.70%
30 วัน$ -0.0028078200-17.07%
60 วัน$ 0--
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Bitcoin the Turtle (SLOW)

Bitcoin the Turtle $SLOW is a community-driven memecoin built on the Kaspa using the KRC-20 token standard. The project was launched as a fair distribution without pre-mines or team allocations, emphasizing accessibility and decentralization. Inspired by the Kaspa founder’s pet turtle, $SLOW serves as both a cultural and creative initiative within the Kaspa ecosystem. Its primary focus is community engagement, awareness-building, and supporting Kaspa adoption through lighthearted branding and community initiatives.

Bitcoin the Turtle (SLOW) ทรัพยากร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ

การคาดการณ์ราคา Bitcoin the Turtle (USD)

Bitcoin the Turtle (SLOW) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Bitcoin the Turtle (SLOW) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Bitcoin the Turtle

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Bitcoin the Turtle ตอนนี้!

SLOW เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Bitcoin the Turtle (SLOW)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Bitcoin the Turtle (SLOW) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ SLOWโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bitcoin the Turtle (SLOW)

วันนี้ Bitcoin the Turtle (SLOW) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน SLOW เป็นUSD คือ 0.0164446 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน SLOW เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ SLOW เป็น USD คือ $ 0.0164446 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Bitcoin the Turtle คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ SLOW คือ $ 325.12K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ SLOW คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ SLOW คือ 19.71M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ SLOW คือเท่าใด?
SLOW ถึงราคา ATH ที่ 0.0414631 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ SLOW คือเท่าไร?
SLOW ถึงราคา ATL ที่ 0.00487056 USD
ปริมาณการเทรดของ SLOW คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ SLOW คือ -- USD
ปีนี้ SLOW จะสูงขึ้นอีกไหม?
SLOW อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา SLOW เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:30:02 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

