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โทเค็น สเตเบิลคอยน์ JPY ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม สเตเบิลคอยน์ JPY เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
JPYSC
JPYSC
JPYSC
$ 0.00627786
+0.01%
0.00%
+0.02%
$ 125.84M
--
2
JPY Coin
JPY Coin
JPYC
$ 0.00626326
0.00%
0.00%
-0.46%
$ 55.15M
$ 26.95K
3
GYEN
GYEN
GYEN
$ 0.00626191
+0.02%
+0.15%
-1.00%
$ 6.33M
$ 355.08
4
Convertible JPY Token
Convertible JPY Token
CJPY
$ 0.00448348
0.00%
--
-1.00%
$ 953.29K
$ 658.14
5
Mento Japanese Yen
Mento Japanese Yen
JPYM
$ 0.00625973
0.00%
--
-1.63%
$ 73.36K
$ 3.24
6
Dephaser JPY
Dephaser JPY
JPYT
$ 0.00614171
0.00%
+0.01%
+0.60%
$ 46.88K
$ 113.08

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น สเตเบิลคอยน์ JPY คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น สเตเบิลคอยน์ JPY เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 6 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $188.39M
โทเค็น สเตเบิลคอยน์ JPY ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น สเตเบิลคอยน์ JPY ที่ติดตามบน MEXC นั้น GYEN แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น สเตเบิลคอยน์ JPY กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 6 สเตเบิลคอยน์ JPY ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น สเตเบิลคอยน์ JPY ยอดนิยม รวมถึง JPYSC, JPYC, GYEN. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ สเตเบิลคอยน์ JPY คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น สเตเบิลคอยน์ JPY ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $188.39M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม สเตเบิลคอยน์ JPY นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง