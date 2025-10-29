ราคาปัจจุบัน Dephaser JPY วันนี้ คือ 0.00657185 USD ติดตามการอัปเดตราคา JPYT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา JPYT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Dephaser JPY วันนี้ คือ 0.00657185 USD ติดตามการอัปเดตราคา JPYT เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา JPYT ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JPYT

ข้อมูลราคา JPYT

เอกสารไวท์เปเปอร์ JPYT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ JPYT

โทเคโนมิกส์ JPYT

การคาดการณ์ราคา JPYT

Dephaser JPY โลโก้

Dephaser JPY ราคา (JPYT)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 JPYT เป็น USD

$0.00657185
$0.00657185$0.00657185
+1.50%1D
USD
Dephaser JPY (JPYT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:39:39 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Dephaser JPY (JPYT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.00647156
$ 0.00647156$ 0.00647156
ต่ำสุด 24h
$ 0.00658889
$ 0.00658889$ 0.00658889
สูงสุด 24h

$ 0.00647156
$ 0.00647156$ 0.00647156

$ 0.00658889
$ 0.00658889$ 0.00658889

$ 0.00682267
$ 0.00682267$ 0.00682267

$ 0.00631154
$ 0.00631154$ 0.00631154

+0.30%

+1.55%

+0.76%

+0.76%

ราคาเรียลไทม์ Dephaser JPY (JPYT) คือ $0.00657185 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดJPYT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.00647156 และราคาสูงสุด $ 0.00658889 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ JPYT คือ $ 0.00682267 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.00631154

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น JPYT มีการเปลี่ยนแปลง +0.30% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +1.55% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.76% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Dephaser JPY (JPYT) ข้อมูลการตลาด

$ 166.48K
$ 166.48K$ 166.48K

--
----

$ 166.48K
$ 166.48K$ 166.48K

25.37M
25.37M 25.37M

25,368,673.156511
25,368,673.156511 25,368,673.156511

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Dephaser JPY คือ $ 166.48K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ -- อุปทานหมุนเวียนของ JPYT คือ 25.37M โดยมีอุปทานรวมที่ 25368673.156511 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 166.48K

ประวัติราคา Dephaser JPY (JPYT) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Dephaser JPY เป็น USD เท่ากับ $ +0.00010029
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dephaser JPY เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000161904
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dephaser JPY เป็น USD เท่ากับ $ -0.0000698193
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Dephaser JPY เป็น USD เท่ากับ $ 0

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00010029+1.55%
30 วัน$ -0.0000161904-0.24%
60 วัน$ -0.0000698193-1.06%
90 วัน$ 0--

อะไรคือ Dephaser JPY (JPYT)

DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world’s first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.

การคาดการณ์ราคา Dephaser JPY (USD)

Dephaser JPY (JPYT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Dephaser JPY (JPYT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Dephaser JPY

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Dephaser JPY ตอนนี้!

JPYT เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

โทเคโนมิกส์ Dephaser JPY (JPYT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Dephaser JPY (JPYT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ JPYTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Dephaser JPY (JPYT)

วันนี้ Dephaser JPY (JPYT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน JPYT เป็นUSD คือ 0.00657185 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน JPYT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ JPYT เป็น USD คือ $ 0.00657185 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Dephaser JPY คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ JPYT คือ $ 166.48K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ JPYT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ JPYT คือ 25.37M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ JPYT คือเท่าใด?
JPYT ถึงราคา ATH ที่ 0.00682267 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ JPYT คือเท่าไร?
JPYT ถึงราคา ATL ที่ 0.00631154 USD
ปริมาณการเทรดของ JPYT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ JPYT คือ -- USD
ปีนี้ JPYT จะสูงขึ้นอีกไหม?
JPYT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา JPYT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 03:39:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Dephaser JPY (JPYT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

