BarnBridge ราคา (BOND)
ราคาปัจจุบัน BarnBridge (BOND) วันนี้ $ 0.03494662, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.36% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BOND เป็น USD คือ $ 0.03494662 ต่อ BOND.
BarnBridge มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 349,469 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 10.00M BOND ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BOND เทรดระหว่าง $ 0.03494466 (ต่ำ) กับ $ 0.03569563 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 185.69 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.01202086
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BOND เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +3.88% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 218.05.
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ BarnBridge คือ $ 349.47K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 218.05 อุปทานหมุนเวียนของ BOND คือ 10.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000.0 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 349.47K
0.00%
-2.36%
+3.88%
+3.88%
ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา BarnBridge เป็น USD เท่ากับ $ -0.00084645505629713
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BarnBridge เป็น USD เท่ากับ $ -0.0208339831
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BarnBridge เป็น USD เท่ากับ $ +0.0240811287
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา BarnBridge เป็น USD เท่ากับ $ -0.000001291859845915
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (USD)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|$ -0.00084645505629713
|-2.36%
|30 วัน
|$ -0.0208339831
|-59.61%
|60 วัน
|$ +0.0240811287
|+68.91%
|90 วัน
|$ -0.000001291859845915
|-0.00%
ในปี 2040 ราคาของ BarnBridge อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --
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ราคาปัจจุบันของ BarnBridge คือเท่าไร?
BarnBridge มีราคาอยู่ที่ ฿1.1285145360575939408000 โดยเปลี่ยนแปลง -2.36% ในวันนี้
ชุมชนของ BOND เติบโตเร็วแค่ไหน?
ปัจจุบันมีผู้ถือครองจำนวน -- คน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ถือครองนี้มักบ่งบอกถึงการยอมรับที่เพิ่มสูงขึ้น ชุมชนที่ขยายตัว และการมีส่วนร่วมในเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น
ความต้องการส่งผลต่อราคาของ BarnBridge อย่างไร?
ความต้องการได้รับอิทธิพลจากกรณีการใช้งาน สภาพตลาด ความรู้สึกของนักลงทุน และบทบาทของมันในภาค Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Derivatives,Arbitrum Ecosystem,Olympus Pro Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Optimism Ecosystem,Fixed Interest,Governance การมีความต้องการสูงขึ้นอาจทำให้ราคาเคลื่อนไหวเร็วขึ้นในช่วงที่ปริมาณการซื้อขายสูง
ปริมาณการซื้อขายของ BOND ในวันนี้เป็นเท่าไร?
มีปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ ฿-- แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่แข็งขันและสภาพคล่องของตลาดที่ดี
BOND เทียบกับประสิทธิภาพในอดีตอย่างไร?
ระดับสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของมันคือ ฿5996.3986274075896000 และระดับต่ำสุดตลอดกาล (ATL) คือ ฿0.3881839000714028624000 ซึ่งให้บริบทเกี่ยวกับรอบการดำเนินงานในอดีต
มีโทเค็นจำนวนเท่าไรที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ?
มีโทเค็นจำนวน 10000000.0 ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบ ซึ่งส่งผลต่อความพร้อมใช้งาน ขนาดมาร์เก็ตแคป และการประเมินมูลค่าในระยะยาว
|เวลา (UTC+8)
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