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ราคาปัจจุบัน Aurelius วันนี้ คือ 0.756066 USD มูลค่าตลาด SN37 เท่ากับ 3,491,735 USD ติดตามการอัปเดตราคา SN37 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Aurelius วันนี้ คือ 0.756066 USD มูลค่าตลาด SN37 เท่ากับ 3,491,735 USD ติดตามการอัปเดตราคา SN37 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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Aurelius ราคา (SN37)

ไม่ได้ลิสต์

ราคาปัจจุบัน 1 SN37 เป็น USD

$0.754705
$0.754705$0.754705
-0.01%1D
mexc
ข้อมูลโทเค็นนี้มาจากบุคคลที่สาม MEXC ทำหน้าที่เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเท่านั้น สำรวจโทเค็นอื่น ๆ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาด MEXC Spot!
USD
Aurelius (SN37) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:32:56 (UTC+8)

ราคา Aurelius วันนี้

ราคาปัจจุบัน Aurelius (SN37) วันนี้ $ 0.756066, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.42% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน SN37 เป็น USD คือ $ 0.756066 ต่อ SN37.

Aurelius มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ $ 3,491,735 ด้วยอุปทานหมุนเวียน 4.62M SN37 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา SN37 เทรดระหว่าง $ 0.745585 (ต่ำ) กับ $ 0.77531 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 3.27 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ $ 0.00759279

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น SN37 เคลื่อนไหว -0.02% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +1.58% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง $ 32.78K.

Aurelius (SN37) ข้อมูลการตลาด

$ 3.49M
$ 3.49M$ 3.49M

$ 32.78K
$ 32.78K$ 32.78K

$ 3.49M
$ 3.49M$ 3.49M

4.62M
4.62M 4.62M

4,618,299.453822967
4,618,299.453822967 4,618,299.453822967

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aurelius คือ $ 3.49M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 32.78K อุปทานหมุนเวียนของ SN37 คือ 4.62M โดยมีอุปทานรวมที่ 4618299.453822967 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 3.49M

ประวัติราคา Aurelius USD

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.745585
$ 0.745585$ 0.745585
ต่ำสุด 24h
$ 0.77531
$ 0.77531$ 0.77531
สูงสุด 24h

$ 0.745585
$ 0.745585$ 0.745585

$ 0.77531
$ 0.77531$ 0.77531

$ 3.27
$ 3.27$ 3.27

$ 0.00759279
$ 0.00759279$ 0.00759279

-0.02%

-2.41%

+1.58%

+1.58%

ประวัติราคา Aurelius (SN37) USD

ในช่วงวันนี้การเปลี่ยนแปลงราคา Aurelius เป็น USD เท่ากับ $ -0.018741129832812953
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aurelius เป็น USD เท่ากับ $ +0.0640914880
ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aurelius เป็น USD เท่ากับ $ -0.1136833690
ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงราคา Aurelius เป็น USD เท่ากับ $ +0.0006069300282644

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.018741129832812953-2.41%
30 วัน$ +0.0640914880+8.48%
60 วัน$ -0.1136833690-15.03%
90 วัน$ +0.0006069300282644+0.00%

การคาดการณ์ราคา Aurelius

การคาดการณ์ราคา Aurelius (SN37) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ SN37 ในปี 2030 คือ $ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Aurelius (SN37) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Aurelius อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ $ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Aurelius จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา SN37 ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Aurelius

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เกี่ยวกับ Aurelius

มูลค่าปัจจุบันของ Aurelius วันนี้เป็นเท่าไร?

วันนี้ Aurelius เทรดที่ราคา ฿24.41527882292824944000 โดยมีการเคลื่อนไหวของราคาอยู่ที่ -2.41% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคานี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สะท้อนถึงความรู้สึกของตลาดแบบเรียลไทม์

ตอนนี้ SN37 มีความผันผวนมากแค่ไหน?

อัตราความผันผวนใน 24 ชั่วโมงอยู่ที่ --% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนไหวของราคาโทเค็น ความผันผวนที่สูงขึ้นอาจสร้างทั้งโอกาสในการเทรดและภัยจากความเสี่ยง ขึ้นอยู่กับสภาพตลาด

วันนี้ Aurelius มีสภาพคล่องอย่างไร?

Aurelius มีคะแนนสภาพคล่องอยู่ที่ --/100 ซึ่งประเมินความลึกของตลาดบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างๆ ยิ่งสภาพคล่องสูงขึ้น ก็มักจะทำให้สเปรดแคบลง และการดำเนินการคำสั่งซื้อขายได้ดียิ่งขึ้น

ราคาของ SN37 เคยเทรดอยู่ที่ระดับใดบ้างในวันนี้?

ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาของมันเคยเทรดระหว่าง ฿24.07682088758515640000 ถึง ฿25.0367161388086504000 ช่วงราคานี้ช่วยให้นักเทรดสามารถประเมินโซนแนวรับและแนวต้านเพื่อใช้กลยุทธ์ระยะสั้นได้

ปริมาณการซื้อขายของ SN37 ในวันนี้เป็นเท่าไร?

ในหนึ่งวันที่ผ่านมา มีการซื้อขายรวมทั้งหมด ฿-- โดยปริมาณการซื้อขายที่พุ่งสูงขึ้นมักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของราคาหรือการเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกของตลาด

นักลงทุนควรตีความระดับความเสี่ยงของ Aurelius อย่างไร?

ความเสี่ยงถูกกำหนดโดยความผันผวน ความลึกของสภาพคล่อง อันดับในตลาด และการกระจายตัวของอุปทาน ในฐานะสินทรัพย์ประเภท Artificial Intelligence (AI),Bittensor Ecosystem,Bittensor Subnets ที่สร้างขึ้นบน -- โปรไฟล์ความเสี่ยงของ SN37 อาจเปลี่ยนแปลงไปตามการอัปเดตของระบบนิเวศหรือแนวโน้มในอุตสาหกรรม

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Aurelius

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 02:32:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Aurelius (SN37)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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