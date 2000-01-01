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โทเค็น ระบบนิเวศ Bittensor ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Bittensor เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.437
+0.14%
-1.62%
+13.59%
$ 6.19B
$ 50.63K
2
Bittensor
Bittensor
TAO
$ 197.74
+0.21%
-0.15%
-2.16%
$ 2.17B
$ 2.70K
3
Beam
Beam
BEAMX
$ 0.001326
-0.15%
-1.56%
-3.63%
$ 68.08M
$ 40.61M
4
Targon
Targon
SN4
$ 11.17
0.00%
+0.00%
-2.95%
$ 60.58M
$ 119.16K
5
affine
affine
SN120
$ 11.29
+0.44%
+0.00%
-8.66%
$ 43.28M
$ 355.93K
6
Score
Score
SN44
$ 8.02
0.00%
-0.00%
-5.09%
$ 41.66M
$ 1.00M
7
EfficientFrontier
EfficientFrontier
SN53
$ 6.53
+0.31%
+0.06%
+2.19%
$ 34.17M
$ 2.43M
8
iota
iota
SN9
$ 6.48
-0.15%
+0.00%
-4.57%
$ 30.36M
$ 24.64K
9
Vanta Network
Vanta Network
SN8
$ 5.77
+0.35%
0.00%
-4.63%
$ 28.88M
$ 86.10K
10
NOVA
NOVA
SN68
$ 4.63
-0.22%
-0.00%
-6.46%
$ 22.67M
$ 154.74K
11
Tiger Alpha
Tiger Alpha
SN107
$ 12.71
0.00%
+0.05%
+2.42%
$ 17.57M
$ 637.41K
12
Gradients
Gradients
SN56
$ 3.33
0.00%
-0.00%
-3.76%
$ 16.64M
$ 13.56K
13
BitMind
BitMind
SN34
$ 2.39
0.00%
-0.00%
+2.58%
$ 12.11M
$ 43.01K
14
OpenKaito
OpenKaito
SN5
$ 2.62
0.00%
-0.01%
-5.76%
$ 10.66M
$ 47.53K
15
Mainframe
Mainframe
SN25
$ 2.14
-0.47%
+0.01%
+4.39%
$ 10.45M
$ 550.81K
16
Blockmachine
Blockmachine
SN19
$ 2.11
0.00%
0.00%
+1.93%
$ 10.03M
$ 81.66K
17
Cacheon
Cacheon
SN14
$ 1.96
0.00%
-0.01%
-5.31%
$ 8.80M
$ 47.72K
18
Quantum Innovate
Quantum Innovate
SN63
$ 1.69
0.00%
+0.00%
+1.20%
$ 8.49M
$ 123.77K
19
Bitcast
Bitcast
SN93
$ 2.24
0.00%
0.00%
+14.87%
$ 8.43M
$ 250.35K
20
basilica
basilica
SN39
$ 1.78
-0.56%
+0.29%
+35.88%
$ 7.80M
$ 4.22M
21
RedTeam
RedTeam
SN61
$ 1.42
+1.43%
-0.01%
-22.40%
$ 7.15M
$ 550.16K
22
Sturdy
Sturdy
SN10
$ 1.42
0.00%
+0.01%
+7.58%
$ 7.12M
$ 548.99K
23
grail
grail
SN81
$ 1.57
0.00%
+0.01%
-1.88%
$ 6.80M
$ 1.84M
24
ORO
ORO
SN15
$ 4.61
-0.22%
+0.05%
+5.73%
$ 6.66M
$ 440.84K
25
Liquidity
Liquidity
SN77
$ 1.28
0.00%
+0.01%
+3.23%
$ 6.59M
$ 16.09K
26
FlameWire
FlameWire
SN97
$ 4.76
-0.42%
+0.02%
-5.93%
$ 6.47M
$ 164.30K
27
Dippy
Dippy
SN11
$ 1.41
0.00%
+0.01%
-6.00%
$ 6.47M
$ 86.93K
28
Data Universe
Data Universe
SN13
$ 1.23
0.00%
-0.00%
-3.91%
$ 6.44M
$ 5.23K
29
Dojo
Dojo
SN52
$ 1.3
0.00%
-0.02%
-5.11%
$ 6.07M
$ 40.05K
30
AI Factory
AI Factory
SN80
$ 3.1
-0.32%
-0.02%
+1.31%
$ 5.67M
$ 489.22K
31
Rich Kids of TAO
Rich Kids of TAO
SN110
$ 2.16
0.00%
+0.09%
+50.00%
$ 5.64M
$ 805.54K
32
Synth
Synth
SN50
$ 1.048
0.00%
+0.04%
+6.59%
$ 5.31M
$ 240.63K
33
Graphite
Graphite
SN43
$ 1.036
+0.10%
0.00%
-4.95%
$ 5.10M
$ 21.30K
34
Zeus
Zeus
SN18
$ 0.951573
+0.03%
0.00%
-9.11%
$ 4.93M
$ 27.40K
35
ReadyAI
ReadyAI
SN33
$ 1.08
+0.09%
+0.00%
-6.09%
$ 4.91M
$ 29.57K
36
Leadpoet
Leadpoet
SN71
$ 1.043
0.00%
-0.07%
+31.34%
$ 4.90M
$ 615.45K
37
WebGenieAI
WebGenieAI
SN54
$ 0.918737
-0.53%
-0.00%
+0.10%
$ 4.70M
$ 42.28K
38
Sportstensor
Sportstensor
SN41
$ 0.986588
-0.53%
-0.00%
-2.99%
$ 4.52M
$ 5.47K
39
Oneoneone
Oneoneone
SN111
$ 1.16
-0.85%
-0.05%
+12.95%
$ 4.51M
$ 64.62K
40
Compute Horde
Compute Horde
SN12
$ 0.971058
-0.49%
-0.01%
-4.33%
$ 4.37M
$ 19.38K
41
Ditto
Ditto
SN118
$ 1.8
0.00%
-0.03%
-3.74%
$ 4.37M
$ 287.61K
42
Quantum Compute
Quantum Compute
SN48
$ 0.877224
-0.05%
+0.01%
-3.44%
$ 4.35M
$ 10.84K
43
Nuance
Nuance
SN23
$ 0.89911
-0.11%
-0.03%
-2.26%
$ 4.26M
$ 46.97K
44
OMEGA Labs
OMEGA Labs
SN24
$ 0.772763
+0.15%
-0.02%
-13.44%
$ 4.00M
$ 266.22K
45
ItsAI
ItsAI
SN32
$ 0.636408
-0.03%
+0.01%
-1.27%
$ 3.67M
$ 27.68K
46
Bettensor
Bettensor
SN30
$ 0.727866
-0.10%
0.00%
-10.16%
$ 3.65M
$ 66.93K
47
Aurelius
Aurelius
SN37
$ 0.753637
-0.07%
-0.02%
+2.05%
$ 3.48M
$ 38.20K
48
Brain
Brain
SN90
$ 6.24
0.00%
+0.05%
+15.99%
$ 3.43M
$ 189.66K
49
SubVortex
SubVortex
SN7
$ 0.670443
+0.03%
-0.00%
-2.10%
$ 3.41M
$ 14.81K
50
Gittensor
Gittensor
SN74
$ 0.735403
-0.06%
-0.00%
-4.42%
$ 3.33M
$ 3.81K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Bittensor คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Bittensor เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 118 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $9.04B
โทเค็น ระบบนิเวศ Bittensor ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Bittensor ที่ติดตามบน MEXC นั้น HNS แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 19.94% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Bittensor กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 118 ระบบนิเวศ Bittensor ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Bittensor ยอดนิยม รวมถึง LINK, TAO, BEAMX. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Bittensor คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Bittensor ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $9.04B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Bittensor นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง