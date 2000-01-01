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โทเค็น ซับเน็ตของ Bittensor ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ซับเน็ตของ Bittensor เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Beam
Beam
BEAMX
$ 0.001326
-0.15%
-1.56%
-3.63%
$ 68.08M
$ 40.61M
2
Targon
Targon
SN4
$ 11.17
0.00%
+0.00%
-2.95%
$ 60.58M
$ 119.16K
3
affine
affine
SN120
$ 11.29
+0.44%
+0.00%
-8.66%
$ 43.28M
$ 355.93K
4
Score
Score
SN44
$ 8.02
0.00%
-0.00%
-5.09%
$ 41.66M
$ 1.00M
5
EfficientFrontier
EfficientFrontier
SN53
$ 6.53
+0.31%
+0.06%
+2.19%
$ 34.17M
$ 2.43M
6
iota
iota
SN9
$ 6.48
-0.15%
+0.00%
-4.57%
$ 30.36M
$ 24.64K
7
Vanta Network
Vanta Network
SN8
$ 5.77
+0.35%
0.00%
-4.63%
$ 28.88M
$ 86.10K
8
NOVA
NOVA
SN68
$ 4.63
-0.22%
-0.00%
-6.46%
$ 22.67M
$ 154.74K
9
Tiger Alpha
Tiger Alpha
SN107
$ 12.71
0.00%
+0.05%
+2.42%
$ 17.57M
$ 637.41K
10
Gradients
Gradients
SN56
$ 3.33
0.00%
-0.00%
-3.76%
$ 16.64M
$ 13.56K
11
BitMind
BitMind
SN34
$ 2.39
0.00%
-0.00%
+2.58%
$ 12.11M
$ 43.01K
12
OpenKaito
OpenKaito
SN5
$ 2.62
0.00%
-0.01%
-5.76%
$ 10.66M
$ 47.53K
13
Mainframe
Mainframe
SN25
$ 2.14
-0.47%
+0.01%
+4.39%
$ 10.45M
$ 550.81K
14
Blockmachine
Blockmachine
SN19
$ 2.11
0.00%
0.00%
+1.93%
$ 10.03M
$ 81.66K
15
Cacheon
Cacheon
SN14
$ 1.96
0.00%
-0.01%
-5.31%
$ 8.80M
$ 47.72K
16
Quantum Innovate
Quantum Innovate
SN63
$ 1.69
0.00%
+0.00%
+1.20%
$ 8.49M
$ 123.77K
17
Bitcast
Bitcast
SN93
$ 2.24
0.00%
0.00%
+14.87%
$ 8.43M
$ 250.35K
18
basilica
basilica
SN39
$ 1.78
-0.56%
+0.29%
+35.88%
$ 7.80M
$ 4.22M
19
RedTeam
RedTeam
SN61
$ 1.42
+1.43%
-0.01%
-22.40%
$ 7.15M
$ 550.16K
20
Sturdy
Sturdy
SN10
$ 1.42
0.00%
+0.01%
+7.58%
$ 7.12M
$ 548.99K
21
grail
grail
SN81
$ 1.57
0.00%
+0.01%
-1.88%
$ 6.80M
$ 1.84M
22
ORO
ORO
SN15
$ 4.61
-0.22%
+0.05%
+5.73%
$ 6.66M
$ 440.84K
23
Liquidity
Liquidity
SN77
$ 1.28
0.00%
+0.01%
+3.23%
$ 6.59M
$ 16.09K
24
FlameWire
FlameWire
SN97
$ 4.76
-0.42%
+0.02%
-5.93%
$ 6.47M
$ 164.30K
25
Dippy
Dippy
SN11
$ 1.41
0.00%
+0.01%
-6.00%
$ 6.47M
$ 86.93K
26
Data Universe
Data Universe
SN13
$ 1.23
0.00%
-0.00%
-3.91%
$ 6.44M
$ 5.23K
27
Dojo
Dojo
SN52
$ 1.3
0.00%
-0.02%
-5.11%
$ 6.07M
$ 40.05K
28
AI Factory
AI Factory
SN80
$ 3.1
-0.32%
-0.02%
+1.31%
$ 5.67M
$ 489.22K
29
Rich Kids of TAO
Rich Kids of TAO
SN110
$ 2.16
0.00%
+0.09%
+50.00%
$ 5.64M
$ 805.54K
30
Synth
Synth
SN50
$ 1.048
0.00%
+0.04%
+6.59%
$ 5.31M
$ 240.63K
31
Graphite
Graphite
SN43
$ 1.036
+0.10%
0.00%
-4.95%
$ 5.10M
$ 21.30K
32
Zeus
Zeus
SN18
$ 0.951573
+0.03%
0.00%
-9.11%
$ 4.93M
$ 27.40K
33
ReadyAI
ReadyAI
SN33
$ 1.08
+0.09%
+0.00%
-6.09%
$ 4.91M
$ 29.57K
34
Leadpoet
Leadpoet
SN71
$ 1.043
0.00%
-0.07%
+31.34%
$ 4.90M
$ 615.45K
35
WebGenieAI
WebGenieAI
SN54
$ 0.918737
-0.53%
-0.00%
+0.10%
$ 4.70M
$ 42.28K
36
Sportstensor
Sportstensor
SN41
$ 0.986588
-0.53%
-0.00%
-2.99%
$ 4.52M
$ 5.47K
37
Oneoneone
Oneoneone
SN111
$ 1.16
-0.85%
-0.05%
+12.95%
$ 4.51M
$ 64.62K
38
Compute Horde
Compute Horde
SN12
$ 0.971058
-0.49%
-0.01%
-4.33%
$ 4.37M
$ 19.38K
39
Ditto
Ditto
SN118
$ 1.8
0.00%
-0.03%
-3.74%
$ 4.37M
$ 287.61K
40
Quantum Compute
Quantum Compute
SN48
$ 0.877224
-0.05%
+0.01%
-3.44%
$ 4.35M
$ 10.84K
41
Nuance
Nuance
SN23
$ 0.89911
-0.11%
-0.03%
-2.26%
$ 4.26M
$ 46.97K
42
OMEGA Labs
OMEGA Labs
SN24
$ 0.772763
+0.15%
-0.02%
-13.44%
$ 4.00M
$ 266.22K
43
ItsAI
ItsAI
SN32
$ 0.636408
-0.03%
+0.01%
-1.27%
$ 3.67M
$ 27.68K
44
Bettensor
Bettensor
SN30
$ 0.727866
-0.10%
0.00%
-10.16%
$ 3.65M
$ 66.93K
45
Aurelius
Aurelius
SN37
$ 0.753637
-0.07%
-0.02%
+2.05%
$ 3.48M
$ 38.20K
46
Brain
Brain
SN90
$ 6.24
0.00%
+0.05%
+15.99%
$ 3.43M
$ 189.66K
47
SubVortex
SubVortex
SN7
$ 0.670443
+0.03%
-0.00%
-2.10%
$ 3.41M
$ 14.81K
48
Omron
Omron
SN2
$ 0.665114
-0.12%
-0.00%
-21.90%
$ 3.27M
$ 5.66K
49
SN21 AdTAO
SN21 AdTAO
SN21
$ 0.653548
-0.11%
+0.01%
+2.96%
$ 3.26M
$ 29.64K
50
Coldint
Coldint
SN29
$ 0.618318
-0.49%
-0.00%
-2.74%
$ 3.21M
$ 1.86

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ซับเน็ตของ Bittensor คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ซับเน็ตของ Bittensor เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 101 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $668.49M
โทเค็น ซับเน็ตของ Bittensor ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ซับเน็ตของ Bittensor ที่ติดตามบน MEXC นั้น HNS แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 19.94% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ซับเน็ตของ Bittensor กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 101 ซับเน็ตของ Bittensor ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ซับเน็ตของ Bittensor ยอดนิยม รวมถึง BEAMX, SN4, SN120. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ซับเน็ตของ Bittensor คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ซับเน็ตของ Bittensor ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $668.49M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ซับเน็ตของ Bittensor นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง