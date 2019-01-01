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โทเค็น โทเค็น Binance-Peg ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม โทเค็น Binance-Peg เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,885.42
+0.05%
+0.18%
+0.37%
$ 227.65B
$ 27.30K
2
XRP
XRP
XRP
$ 1.0012
+0.17%
-0.26%
-1.95%
$ 62.12B
$ 5.52M
3
Solana
Solana
SOL
$ 75.27
+0.12%
-0.28%
-1.41%
$ 43.66B
$ 190.32K
4
DOGE
DOGE
DOGE
$ 0.07001
+0.07%
+0.17%
+0.16%
$ 11.93B
$ 32.61M
5
Zcash
Zcash
ZEC
$ 491.22
+0.13%
+0.68%
-1.29%
$ 8.22B
$ 1.91K
6
Cardano
Cardano
ADA
$ 0.1787
+0.97%
-0.45%
-8.51%
$ 6.45B
$ 9.99M
7
Bitcoin Cash Node
Bitcoin Cash Node
BCH
$ 203.9
-0.05%
+0.10%
-4.27%
$ 4.09B
$ 2.73K
8
Litecoin
Litecoin
LTC
$ 44.53
-0.02%
+0.70%
-1.40%
$ 3.44B
$ 34.60K
9
Avalanche
Avalanche
AVAX
$ 6.348
-0.09%
-2.43%
-1.90%
$ 2.74B
$ 49.71K
10
SHIBAINU
SHIBAINU
SHIB
$ 0.000004479
+0.18%
-1.56%
-3.14%
$ 2.64B
$ 98.36B
11
NEAR
NEAR
NEAR
$ 1.6118
+0.15%
-1.65%
+0.16%
$ 2.09B
$ 129.67K
12
Polkadot
Polkadot
DOT
$ 0.7648
+0.26%
-0.21%
-5.13%
$ 1.29B
$ 688.85K
13
Filecoin
Filecoin
FIL
$ 0.6801
-0.29%
-1.10%
-3.38%
$ 537.46M
$ 821.31K
14
Tezos
Tezos
XTZ
$ 0.1972
-0.10%
-0.75%
-0.25%
$ 214.53M
$ 270.95K
15
Ontology Token
Ontology Token
ONT
$ 0.03939
+0.08%
+6.85%
+4.69%
$ 39.49M
$ 2.08M
16
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002593
0.00%
-0.84%
-2.74%
$ 24.50M
$ 26.12M
17
FIRO
FIRO
FIRO
$ 0.6207
-0.51%
-0.56%
-0.89%
$ 11.59M
$ 101.30K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น โทเค็น Binance-Peg คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น โทเค็น Binance-Peg เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 17 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $377.13B
โทเค็น โทเค็น Binance-Peg ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น โทเค็น Binance-Peg ที่ติดตามบน MEXC นั้น ONT แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 6.85% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น โทเค็น Binance-Peg กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 17 โทเค็น Binance-Peg ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น โทเค็น Binance-Peg ยอดนิยม รวมถึง ETH, XRP, SOL. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ โทเค็น Binance-Peg คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น โทเค็น Binance-Peg ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $377.13B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม โทเค็น Binance-Peg นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง