ราคาปัจจุบัน PhyChain วันนี้ คือ 2.763 USD ติดตามการอัปเดตราคา PHYCHAIN เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PHYCHAIN ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

PhyChain โลโก้

ราคา PhyChain(PHYCHAIN)

ราคาปัจจุบัน 1 PHYCHAIN เป็น USD

$2.763
+0.36%1D
USD
PhyChain (PHYCHAIN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:17:35 (UTC+8)

ข้อมูลราคา PhyChain (PHYCHAIN) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 2.728
ต่ำสุด 24h
$ 3.072
สูงสุด 24h

$ 2.728
$ 3.072
--
--
+0.58%

+0.36%

-13.72%

-13.72%

ราคาเรียลไทม์ PhyChain (PHYCHAIN) คือ $ 2.763 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPHYCHAIN ระหว่างราคาต่ำสุด $ 2.728 และราคาสูงสุด $ 3.072 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PHYCHAIN คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PHYCHAIN มีการเปลี่ยนแปลง +0.58% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.36% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -13.72% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

PhyChain (PHYCHAIN) ข้อมูลการตลาด

--
$ 74.74K
$ 74.74K$ 74.74K

$ 5.53B
$ 5.53B$ 5.53B

--
2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PhyChain คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 74.74K อุปทานหมุนเวียนของ PHYCHAIN คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 2000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 5.53B

ประวัติราคา PhyChain (PHYCHAIN) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา PhyChain ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.00991+0.36%
30 วัน$ +0.107+4.02%
60 วัน$ +1.568+131.21%
90 วัน$ +0.906+48.78%
การเปลี่ยนแปลงราคา PhyChain ในวันนี้

วันนี้ PHYCHAIN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.00991 (+0.36%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา PhyChain ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.107 (+4.02%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา PhyChain ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน PHYCHAIN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +1.568 (+131.21%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา PhyChain ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.906 (+48.78%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา PhyChain (PHYCHAIN) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา PhyChainทันที

อะไรคือ PhyChain (PHYCHAIN)

PhyChain is the world's first innovative platform based on DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) and distributed computing power technology. We are committed to unlocking the potential of billions of idle devices, building a fair and sustainable decentralized computing power network, and providing robust support for the future digital economy.

PhyChain มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน PhyChain ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบPHYCHAINความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ PhyChain บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ PhyChain ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา PhyChain (USD)

PhyChain (PHYCHAIN) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ PhyChain (PHYCHAIN) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ PhyChain

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา PhyChain ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ PhyChain (PHYCHAIN)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ PhyChain (PHYCHAIN) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PHYCHAINโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ PhyChain (PHYCHAIN)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ PhyChainใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ PhyChain บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

PHYCHAIN เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น VND
72,708.345
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น AUD
A$4.17213
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น GBP
2.07225
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น EUR
2.34855
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น USD
$2.763
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น MYR
RM11.57697
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น TRY
115.93548
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น JPY
¥419.976
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น ARS
ARS$4,069.20825
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น RUB
218.96775
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น INR
243.75186
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น IDR
Rp46,049.98158
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น PHP
163.43145
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น EGP
￡E.130.88331
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น BRL
R$14.80968
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น CAD
C$3.84057
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น BDT
338.13594
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น NGN
4,021.8228
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น COP
$10,626.91245
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น ZAR
R.47.41308
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น UAH
116.29467
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น TZS
T.Sh.6,788.691
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น VES
Bs588.519
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น CLP
$2,597.22
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น PKR
Rs782.92368
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น KZT
1,486.27296
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น THB
฿89.27253
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น TWD
NT$84.49254
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น AED
د.إ10.14021
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น CHF
Fr2.18277
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น HKD
HK$21.44088
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น AMD
֏1,057.78692
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น MAD
.د.م25.50249
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น MXN
$50.8392
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น SAR
ريال10.36125
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น ETB
Br418.95369
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น KES
KSh356.81382
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น JOD
د.أ1.958967
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น PLN
10.00206
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น RON
лв12.04668
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น SEK
kr25.83405
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น BGN
лв4.61421
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น HUF
Ft919.74744
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น CZK
57.66381
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น KWD
د.ك0.845478
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น ILS
8.97975
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น BOB
Bs19.09233
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น AZN
4.6971
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น TJS
SM25.53012
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น GEL
7.51536
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น AOA
Kz2,518.66791
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น BHD
.د.ب1.038888
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น BMD
$2.763
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น DKK
kr17.6832
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น HNL
L72.74979
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น MUR
125.24679
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น NAD
$47.71701
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น NOK
kr27.51948
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น NZD
$4.77999
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น PAB
B/.2.763
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น PGK
K11.63223
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น QAR
ر.ق10.05732
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น RSD
дин.277.81965
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น UZS
soʻm33,695.11656
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น ALL
L229.43952
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น ANG
ƒ4.94577
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น AWG
ƒ4.9734
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น BBD
$5.526
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น BAM
KM4.61421
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น BIF
Fr8,148.087
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น BND
$3.56427
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น BSD
$2.763
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น JMD
$443.26809
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น KHR
11,141.10675
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น KMF
Fr1,168.749
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น LAK
60,065.21619
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น LKR
රු841.3335
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น MDL
L46.6947
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น MGA
Ar12,334.80564
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น MOP
P22.104
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น MVR
42.2739
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น MWK
MK4,796.87193
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น MZN
MT176.58333
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น NPR
रु390.24612
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น PYG
19,595.196
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น RWF
Fr4,014.639
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น SBD
$22.73949
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น SCR
37.77021
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น SRD
$109.24902
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น SVC
$24.17625
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น SZL
L47.68938
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น TMT
m9.69813
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น TND
د.ت8.109405
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น TTD
$18.76077
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น UGX
Sh9,626.292
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น XAF
Fr1,552.806
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น XCD
$7.4601
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น XOF
Fr1,552.806
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น XPF
Fr281.826
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น BWP
P39.28986
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น BZD
$5.55363
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น CVE
$261.49032
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น DJF
Fr491.814
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น DOP
$176.91489
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น DZD
د.ج358.9137
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น FJD
$6.24438
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น GNF
Fr24,024.285
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น GTQ
Q21.16458
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น GYD
$578.51694
1 PhyChain(PHYCHAIN) เป็น ISK
kr339.849

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ PhyChain

วันนี้ PhyChain (PHYCHAIN) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PHYCHAIN เป็นUSD คือ 2.763 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PHYCHAIN เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PHYCHAIN เป็น USD คือ $ 2.763 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ PhyChain คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PHYCHAIN คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PHYCHAIN คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PHYCHAIN คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PHYCHAIN คือเท่าใด?
PHYCHAIN ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PHYCHAIN คือเท่าไร?
PHYCHAIN ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ PHYCHAIN คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PHYCHAIN คือ $ 74.74K USD
ปีนี้ PHYCHAIN จะสูงขึ้นอีกไหม?
PHYCHAIN อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PHYCHAIN เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:17:35 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ PhyChain (PHYCHAIN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

