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โทเค็น การนามธรรมบัญชี ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม การนามธรรมบัญชี เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Trust Wallet
Trust Wallet
TWT
$ 0.3951
+0.23%
+0.66%
+3.81%
$ 169.92M
$ 205.52K
2
Defi App
Defi App
HOME
$ 0.00734
-0.44%
-16.04%
-25.41%
$ 29.63M
$ 15.37M
3
IoTeX Network
IoTeX Network
IOTX
$ 0.002594
0.00%
-0.84%
-2.74%
$ 24.50M
$ 26.12M
4
BICONOMY
BICONOMY
BICO
$ 0.02248
+0.13%
+13.70%
-46.92%
$ 22.92M
$ 8.96M
5
SKALE
SKALE
SKL
$ 0.003427
-0.03%
-0.81%
-4.22%
$ 21.21M
$ 17.97M
6
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.02327
-0.34%
+2.52%
-6.59%
$ 12.52M
$ 3.60M
7
Ambire Wallet
Ambire Wallet
WALLET
$ 0.01297184
0.00%
0.00%
-3.94%
$ 9.39M
$ 30.45K
8
Send
Send
SEND
$ 0.01659555
0.00%
-0.00%
-3.78%
$ 5.90M
$ 1.31K
9
Holdstation
Holdstation
HOLDSTATION
$ 0.2072
-0.24%
-2.08%
-3.45%
$ 1.64M
$ 13.95K
10
Empyreal
Empyreal
EMP
$ 3.31
0.00%
--
-9.07%
$ 993.35K
$ 23.85
11
Fuse Network
Fuse Network
FUSE
$ 0.001645
0.00%
+4.18%
-42.38%
$ 361.71K
$ 43.21M
12
0xGasless
0xGasless
0XGAS
$ 0.02348201
+0.06%
+0.01%
+7.75%
$ 258.29K
$ 67.86
13
Pillar
Pillar
PLR
$ 0.00069295
+0.32%
0.00%
-0.49%
$ 179.72K
$ 27.52
14
Pecunity
Pecunity
PEC
$ 0.0070191
0.00%
+0.01%
+7.68%
$ 124.41K
$ 1.07
15
Self Chain
Self Chain
SLF
$ 0.00037125
0.00%
--
0.00%
$ 62.00K
$ 47.89K
16
Router Protocol
Router Protocol
ROUTE
$ 8.244E-5
-0.13%
0.00%
-8.70%
$ 55.95K
--
17
c0mpute
c0mpute
ZERO
$ 0.002135
-0.23%
-3.27%
-30.01%
--
$ 27.62M
18
NERO
NERO
NERO
$ 0.0013
-0.08%
-0.15%
-1.22%
--
$ 18.98M
19
OpenEden
OpenEden
EDEN
$ 0.04367
-0.27%
-2.67%
+0.74%
--
$ 2.63M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น การนามธรรมบัญชี คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น การนามธรรมบัญชี เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 19 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $299.65M
โทเค็น การนามธรรมบัญชี ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น การนามธรรมบัญชี ที่ติดตามบน MEXC นั้น BICO แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 13.70% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น การนามธรรมบัญชี กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 19 การนามธรรมบัญชี ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น การนามธรรมบัญชี ยอดนิยม รวมถึง TWT, HOME, IOTX. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ การนามธรรมบัญชี คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น การนามธรรมบัญชี ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $299.65M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม การนามธรรมบัญชี นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง