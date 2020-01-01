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โทเค็น ระบบนิเวศ Aurora ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ระบบนิเวศ Aurora เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1,00094
0,00%
0,00%
+0,01%
$ 74,87B
$ 21,44M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63 242,98
+0,06%
+0,17%
-1,44%
$ 7,36B
$ 0,93
3
Terra Classic
Terra Classic
LUNC
$ 0,00004799
-0,02%
-1,84%
-4,16%
$ 264,71M
$ 1,92B
4
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0,999835
-0,01%
0,00%
-0,02%
$ 113,26M
$ 1,81M
5
Bridged WETH
Bridged WETH
WETH
$ 1 885,15
+0,10%
+0,00%
+0,17%
$ 34,86M
$ 62,72K
6
Wrapped Near
Wrapped Near
WNEAR
$ 1,61
0,00%
-0,01%
+0,63%
$ 30,82M
$ 2,87M
7
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0,004908
-0,14%
-1,07%
-2,93%
$ 27,31M
$ 12,23M
8
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0,2873
+0,07%
-0,80%
-8,05%
$ 25,31M
$ 218,88K
9
DODO
DODO
DODO
$ 0,02152
+1,13%
+3,71%
-15,28%
$ 21,52M
$ 9,73M
10
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0,285922
-0,04%
-0,00%
-7,99%
$ 15,39M
$ 96,05K
11
MAI
MAI
MIMATIC
$ 0,973309
0,00%
-0,00%
-1,88%
$ 11,55M
$ 1,70K
12
$ 0,01501
+0,60%
+2,04%
-0,66%
$ 10,70M
$ 3,75M
13
Allbridge Zero
Allbridge Zero
ABR0
$ 0,051619
0,00%
--
-3,26%
$ 1,05M
$ 134,33
14
Flux Protocol
Flux Protocol
FLX
$ 0,00322947
0,00%
--
+0,62%
$ 810,55K
$ 5,38
15
UWON
UWON
UWON
$ 0,056908
+0,17%
-0,02%
-1,08%
$ 568,13K
$ 17,59
16
ScamFari
ScamFari
SCM
$ 2,84E-6
0,00%
0,00%
-1,39%
$ 283,97K
--
17
UTU Coin
UTU Coin
UTU
$ 0,00011512
0,00%
--
0,00%
$ 114,89K
$ 230,23
18
Aurigami
Aurigami
PLY
$ 1,558E-5
0,00%
+2,40%
+2,03%
$ 64,30K
--
19
Pickle Finance
Pickle Finance
PICKLE
$ 0,01108431
0,00%
--
+0,02%
$ 22,31K
$ 2,10
20
WannaSwap
WannaSwap
WANNA
$ 0,00019005
0,00%
-0,01%
-0,29%
$ 18,82K
$ 39,92

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ระบบนิเวศ Aurora คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ระบบนิเวศ Aurora เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 20 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $82.79B
โทเค็น ระบบนิเวศ Aurora ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ระบบนิเวศ Aurora ที่ติดตามบน MEXC นั้น DODO แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 3.71% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ระบบนิเวศ Aurora กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 20 ระบบนิเวศ Aurora ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ระบบนิเวศ Aurora ยอดนิยม รวมถึง USDC, WBTC, LUNC. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ระบบนิเวศ Aurora คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ระบบนิเวศ Aurora ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $82.79B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ระบบนิเวศ Aurora นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง