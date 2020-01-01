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โทเค็น ผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ (AMM) ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ (AMM) เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
UNISWAP
UNISWAP
UNI
$ 3.313
+0.03%
+1.76%
-16.41%
$ 2.05B
$ 69.45K
2
PancakeSwap
PancakeSwap
CAKE
$ 1.458
+0.07%
+1.60%
-0.07%
$ 513.02M
$ 268.24K
3
Aerodrome Finance
Aerodrome Finance
AERO
$ 0.4104
+0.27%
+1.37%
-1.92%
$ 388.58M
$ 1.04M
4
Curve
Curve
CRV
$ 0.2519
-0.40%
+4.03%
-3.54%
$ 379.79M
$ 2.22M
5
Pendle
Pendle
PENDLE
$ 1.268
-0.31%
-3.28%
-6.70%
$ 216.67M
$ 194.85K
6
Raydium
Raydium
RAY
$ 0.622
-0.03%
-0.10%
-2.22%
$ 167.38M
$ 86.93K
7
BUILDon
BUILDon
B
$ 0.15164
-0.13%
+2.92%
-8.60%
$ 151.69M
$ 588.91K
8
1INCH
1INCH
1INCH
$ 0.08255
+0.07%
-0.04%
-0.86%
$ 116.51M
$ 686.65K
9
Orca
Orca
ORCA
$ 1.0365
-0.10%
-0.98%
-2.83%
$ 62.95M
$ 54.19K
10
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1601
-0.25%
+0.50%
-5.54%
$ 46.01M
$ 344.42K
11
Babylon
Babylon
BABY
$ 0.00974
-0.41%
-1.92%
-24.85%
$ 36.00M
$ 6.03M
12
VVS Finance
VVS Finance
VVS
$ 8.17998E-7
-0.32%
-1.70%
+0.54%
$ 35.62M
--
13
Magma Finance
Magma Finance
MAGMA
$ 0.15969
-2.69%
-7.78%
-13.69%
$ 29.88M
$ 491.89K
14
Bancor
Bancor
BNT
$ 0.2662
+0.15%
-0.71%
+1.91%
$ 28.72M
$ 218.56K
15
SODAX
SODAX
SODA
$ 0.01842524
0.00%
-0.02%
-21.53%
$ 27.63M
$ 39.44K
16
FRAX
FRAX
FRAX
$ 0.2873
+0.07%
-0.80%
-8.05%
$ 25.31M
$ 218.88K
17
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03018
-0.03%
-0.89%
+0.37%
$ 23.46M
$ 1.95M
18
Kyber Network
Kyber Network
KNC
$ 0.1006
-0.10%
0.00%
-3.18%
$ 21.05M
$ 483.36K
19
Wootrade Network
Wootrade Network
WOO
$ 0.0107
-0.09%
-0.09%
-5.16%
$ 20.15M
$ 5.40M
20
HumidiFi
HumidiFi
WET
$ 0.07127
-0.10%
-1.27%
+4.53%
$ 16.40M
$ 1.06M
21
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.778
-0.05%
-3.46%
+2.59%
$ 15.10M
$ 16.22K
22
JOE
JOE
JOE
$ 0.02817
+0.11%
-1.71%
+1.48%
$ 12.88M
$ 2.00M
23
Dolomite
Dolomite
DOLO
$ 0.02407
+0.33%
+18.16%
+2.80%
$ 10.69M
$ 9.91M
24
balancer
balancer
BAL
$ 0.10563
-0.07%
+1.51%
-0.65%
$ 7.47M
$ 505.80K
25
Anyswap
Anyswap
ANY
$ 0.514761
+0.04%
-0.00%
+0.62%
$ 6.79M
$ 6.64
26
Quickswap
Quickswap
QUICK
$ 0.008166
+0.02%
-0.90%
+0.34%
$ 6.20M
$ 7.15M
27
Minswap
Minswap
MIN
$ 0.003005
+0.37%
-1.55%
-6.51%
$ 5.17M
$ 5.43M
28
Ekubo Protocol
Ekubo Protocol
EKUBO
$ 0.420275
+0.01%
+0.00%
-5.60%
$ 4.20M
$ 1.59K
29
Bluefin
Bluefin
BLUE
$ 0.007737
+0.89%
+1.28%
-5.32%
$ 3.86M
$ 7.08M
30
Perpetual Protocol
Perpetual Protocol
PERP
$ 0.01781434
+0.09%
-0.03%
-6.97%
$ 2.35M
$ 40.80K
31
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01907
-1.29%
+0.10%
-1.24%
$ 2.13M
$ 2.51M
32
Kodiak Finance
Kodiak Finance
KDK
$ 0.110323
0.00%
+0.00%
-0.17%
$ 1.63M
$ 35.75K
33
RocketX exchange
RocketX exchange
RVF
$ 0.01881
-0.32%
0.00%
-2.18%
$ 1.56M
$ 317.03K
34
Spectra
Spectra
SPECTRA
$ 0.003086
+0.02%
+0.05%
+13.44%
$ 1.46M
$ 874.25
35
Cream
Cream
CREAM
$ 0.42246
0.00%
--
-0.14%
$ 1.24M
$ 2.92
36
Kyber Network Crystal Legacy
Kyber Network Crystal Legacy
KNCL
$ 0.099421
+0.06%
-0.00%
-2.76%
$ 1.08M
$ 16.70
37
Saber
Saber
SBR
$ 0.00034685
+2.61%
+0.03%
+2.35%
$ 898.06K
$ 1.78K
38
Netswap
Netswap
NETT
$ 0.00909714
+0.06%
-0.00%
-1.35%
$ 878.45K
$ 77.11
39
Hydrex
Hydrex
HYDX
$ 0.01551132
-0.13%
+0.00%
+12.94%
$ 712.98K
$ 21.73K
40
DeFi Kingdoms
DeFi Kingdoms
JEWEL
$ 0.00553878
0.00%
+0.02%
-2.16%
$ 623.65K
$ 223.87
41
Turbos Finance
Turbos Finance
TURBOS
$ 8.053E-5
+0.35%
-3.40%
-10.92%
$ 533.13K
--
42
iZUMi Finance
iZUMi Finance
IZI
$ 0.00067545
0.00%
-0.00%
-6.10%
$ 531.85K
$ 4.74K
43
Blackhole
Blackhole
BLACK
$ 0.00162161
-0.05%
-0.00%
-8.82%
$ 429.93K
$ 2.93K
44
DefiTuna
DefiTuna
TUNA
$ 0.00129723
-0.13%
-0.11%
-14.49%
$ 365.17K
$ 828.44
45
Ferro
Ferro
FER
$ 8.177E-5
+0.01%
-3.00%
+0.62%
$ 357.21K
--
46
zkSwap Finance
zkSwap Finance
ZF
$ 0.00034
0.00%
+0.02%
-7.02%
$ 224.00K
$ 13.62K
47
Biswap
Biswap
BSW
$ 0.00034717
+0.03%
-0.01%
-4.10%
$ 173.22K
$ 653.95
48
Paintswap
Paintswap
BRUSH
$ 0.00037042
-0.23%
--
-10.28%
$ 151.42K
$ 191.32
49
ApeBond
ApeBond
ABOND
$ 0.00043681
+0.03%
+0.00%
+0.15%
$ 147.97K
$ 52.67
50
Timeswap
Timeswap
TIME
$ 0.00032065
0.00%
--
0.00%
$ 112.23K
$ 318.36

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ (AMM) คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ (AMM) เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 64 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $4.45B
โทเค็น ผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ (AMM) ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ (AMM) ที่ติดตามบน MEXC นั้น DOLO แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 18.16% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ (AMM) กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 64 ผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ (AMM) ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ (AMM) ยอดนิยม รวมถึง UNI, CAKE, AERO. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ (AMM) คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ (AMM) ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $4.45B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ผู้ดูแลสภาพคล่องอัตโนมัติ (AMM) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง