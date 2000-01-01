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โทเค็น IDO บน Binance Wallet ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม IDO บน Binance Wallet เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

#
เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Velvet
Velvet
VELVET
$ 1.0378
+0.25%
+20.19%
+144.62%
$ 438.00M
$ 2.06M
2
AKEDO
AKEDO
AKE
$ 0.0099752
-0.77%
-2.00%
+161.99%
$ 228.82M
$ 109.96M
3
Sentient
Sentient
SENT
$ 0.0128
-0.08%
-2.59%
-4.83%
$ 92.64M
$ 4.26M
4
Zama Protocol
Zama Protocol
ZAMA
$ 0.04111
-0.65%
-4.02%
-10.50%
$ 90.79M
$ 1.73M
5
BAS
BAS
BAS
$ 0.024995
-0.42%
-1.71%
-4.20%
$ 62.75M
$ 2.80M
6
River
River
RIVER
$ 2.7904
-0.26%
+5.58%
-0.65%
$ 55.34M
$ 31.53K
7
Bedrock
Bedrock
BR
$ 0.1868
-1.64%
-16.20%
+41.17%
$ 48.64M
$ 463.88K
8
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.07069
-0.47%
-3.33%
-2.42%
$ 36.72M
$ 1.07M
9
Momentum
Momentum
MMT
$ 0.1778
-0.50%
+0.96%
-17.39%
$ 36.37M
$ 424.10K
10
BSquared Network
BSquared Network
B2
$ 0.50772
-0.11%
+0.02%
+11.30%
$ 34.16M
$ 121.31K
11
Irys
Irys
IRYS
$ 0.01611
-0.12%
-4.16%
+4.67%
$ 32.26M
$ 3.40M
12
MYX Finance
MYX Finance
MYX
$ 0.07367
+0.08%
+1.88%
-1.08%
$ 24.46M
$ 1.50M
13
ZEROBASE
ZEROBASE
ZBT
$ 0.08347
-0.41%
-1.81%
-18.38%
$ 23.48M
$ 889.19K
14
Hyperlane
Hyperlane
HYPER
$ 0.06294
+0.16%
-1.30%
-0.76%
$ 21.32M
$ 944.21K
15
OpenGradient
OpenGradient
OPG
$ 0.09691
+0.11%
-0.37%
+3.50%
$ 18.41M
$ 985.82K
16
Starpower
Starpower
STAR
$ 0.0973
-1.32%
+6.56%
+1.67%
$ 18.14M
$ 268.08K
17
MEET48
MEET48
IDOL
$ 0.01727
-0.23%
+1.95%
+4.17%
$ 18.03M
$ 3.42M
18
OKZOO
OKZOO
AIOT
$ 0.044315
-1.64%
-4.37%
+20.16%
$ 12.91M
$ 1.58M
19
Particle Network
Particle Network
PARTI
$ 0.02321
-0.34%
+2.52%
-6.59%
$ 12.52M
$ 3.60M
20
Bubblemaps
Bubblemaps
BMT
$ 0.01491
+0.74%
-2.41%
-39.39%
$ 10.15M
$ 6.42M
21
yieldbasis
yieldbasis
YB
$ 0.08126
-0.32%
-1.80%
+2.53%
$ 9.94M
$ 837.45K
22
Stakestone
Stakestone
STO
$ 0.03853
+0.21%
-0.13%
-3.80%
$ 8.68M
$ 1.49M
23
MyShell Token
MyShell Token
SHELL
$ 0.02124
+1.56%
+5.87%
+7.04%
$ 8.43M
$ 4.76M
24
Theoriq
Theoriq
THQ
$ 0.00956756
-0.18%
-0.01%
+2.83%
$ 7.95M
$ 325.59K
25
MindNetwork FHE
MindNetwork FHE
FHE
$ 0.02636
-0.34%
-1.79%
+12.78%
$ 6.55M
$ 7.23M
26
Hemi
Hemi
HEMI
$ 0.006202
+4.09%
-9.76%
+14.77%
$ 5.96M
$ 111.90M
27
SUPERFORTUNE
SUPERFORTUNE
GUA
$ 0.04232
-0.12%
+4.16%
-19.44%
$ 5.29M
$ 8.01M
28
Mitosis
Mitosis
MITO
$ 0.02504
+0.20%
-1.46%
+7.11%
$ 4.91M
$ 2.14M
29
Hyperion
Hyperion
RION
$ 0.1637
-0.06%
-0.55%
0.00%
$ 3.11M
$ 325.45K
30
League of Traders
League of Traders
LOT
$ 0.005641
+0.09%
-14.13%
+2.74%
$ 2.24M
$ 12.99M
31
Forest Protocol
Forest Protocol
FOREST
$ 0.01909
-1.29%
+0.10%
-1.24%
$ 2.13M
$ 2.51M
32
Allo
Allo
RWA
$ 0.001149
-0.09%
+0.09%
-1.04%
$ 2.06M
$ 45.99M
33
CreatorBid
CreatorBid
BID
$ 0.005326
0.00%
-1.50%
-3.36%
$ 2.05M
$ 10.26M
34
NODE
NODE
NODE
$ 0.005866
-0.07%
-0.07%
-0.14%
$ 781.80K
$ 10.53M
35
Sentio
Sentio
ST
$ 0.01319
+0.69%
+1.23%
-4.71%
$ 736.96K
$ 4.23M
36
KiloEx
KiloEx
KILO
$ 0.00321712
+2.12%
+0.03%
+8.60%
$ 681.04K
$ 1.50K
37
Delabs Games
Delabs Games
DELABS
$ 0.0004025
-0.12%
-0.06%
+34.70%
$ 302.00K
$ 606.60
38
CUDIS
CUDIS
CUDIS
$ 0.001022
-0.29%
-0.29%
-13.91%
$ 252.70K
$ 55.77M
39
Privasea AI
Privasea AI
PRAI
$ 0.00054619
0.00%
-0.01%
-1.55%
$ 112.54K
$ 3.55K
40
Bombie
Bombie
BOMB
$ 1.206E-5
0.00%
+18.30%
+14.10%
$ 108.57K
--
41
ZKWASM
ZKWASM
ZKWASM
$ 0.00178696
-4.31%
--
+94.76%
$ 90.39K
$ 5.12K
42
SGC
SGC
SGC
$ 3.74E-6
0.00%
+4.40%
-2.09%
$ 24.71K
--
43
JojoWorld
JojoWorld
JOJO
$ 0.00015535
-0.01%
-0.01%
-1.85%
$ 17.40K
$ 10.14
44
Reddio
Reddio
RDO
$ 7.74E-6
-0.13%
+13.60%
-21.18%
$ 14.70K
--
45
Elderglade
Elderglade
ELDE
$ 5.139E-5
-0.16%
-2.70%
-12.75%
$ 14.09K
--
46
Boom
Boom
BOOM
$ 4.95E-5
0.00%
-41.10%
-11.08%
$ 12.88K
--
47
Hyperbot
Hyperbot
BOT
$ 8.655E-5
0.00%
-13.90%
-18.32%
$ 10.89K
--
48
Bitlayer
Bitlayer
BTR
$ 0.03028
+2.67%
+6.34%
+42.16%
--
$ 2.34M
49
Overtake
Overtake
TAKE
$ 0.05188
+0.37%
+15.77%
-9.96%
--
$ 1.88M
50
Tradoor
Tradoor
TRADOOR
$ 0.6526
-0.87%
+2.71%
+11.38%
--
$ 111.60K

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น IDO บน Binance Wallet คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น IDO บน Binance Wallet เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 58 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $1.39B
โทเค็น IDO บน Binance Wallet ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น IDO บน Binance Wallet ที่ติดตามบน MEXC นั้น APR แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 36.24% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น IDO บน Binance Wallet กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 58 IDO บน Binance Wallet ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น IDO บน Binance Wallet ยอดนิยม รวมถึง VELVET, AKE, SENT. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ IDO บน Binance Wallet คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น IDO บน Binance Wallet ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $1.39B ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม IDO บน Binance Wallet นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง