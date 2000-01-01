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โทเค็น ลอนช์แพดทุน (Kaito) ยอดนิยมตามมูลค่าตลาด

สำรวจเหรียญดิจิทัลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่ม ลอนช์แพดทุน (Kaito) เหรียญด้านล่างนี้ถูกจัดอันดับตามมูลค่าตลาด ช่วยให้คุณติดตามแนวโน้มตลาดและค้นหาโอกาสในการเทรดได้อย่างสะดวก

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เหรียญ
ราคา
7 วันที่ผ่านมา
การดำเนินการ
1
Espresso
Espresso
ESP
$ 0.07069
-0.47%
-3.33%
-2.42%
$ 36.72M
$ 1.07M
2
Boundless
Boundless
ZKC
$ 0.03776
-0.03%
-0.53%
-4.36%
$ 11.41M
$ 1.62M
3
Everlyn AI
Everlyn AI
LYN
$ 0.03637
-0.30%
-0.14%
+1.20%
$ 9.26M
$ 3.83M
4
Limitless
Limitless
LMTS
$ 0.06196
+0.44%
+0.03%
-0.89%
$ 8.18M
$ 865.95K
5
Theoriq
Theoriq
THQ
$ 0.00956756
-0.18%
-0.01%
+2.83%
$ 7.95M
$ 325.59K
6
Superfluid
Superfluid
SUP
$ 0.00551801
0.00%
-0.01%
-10.03%
$ 1.91M
$ 10.00K
7
Block
Block
BLOCK
$ 0.0016967
0.00%
+0.09%
-21.70%
$ 1.70M
$ 157.34K
8
Bitdealer
Bitdealer
BIT
$ 0.00036192
0.00%
--
0.00%
$ 102.89K
$ 7.29
9
Play AI
Play AI
PLAI
$ 0.001738
0.00%
-0.11%
-1.53%
--
$ 36.75M

คำถามที่พบบ่อย

โทเค็น ลอนช์แพดทุน (Kaito) คืออะไร และทำไมจึงได้รับความนิยม
โทเค็น ลอนช์แพดทุน (Kaito) เป็นตัวแทนของกลุ่มโครงการคริปโตที่มุ่งเน้นธีมหรือเทคโนโลยีร่วมกัน หมวดหมู่นี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเทรด โดยปัจจุบันมีโทเค็น 9 ที่ถูกติดตามบน MEXC และมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมอยู่ที่ $77.22M
โทเค็น ลอนช์แพดทุน (Kaito) ใดที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในขณะนี้
ในบรรดาโทเค็น ลอนช์แพดทุน (Kaito) ที่ติดตามบน MEXC นั้น BLOCK แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งที่สุด โดยมีการเปลี่ยนแปลงราคา 0.09% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ข้อมูลผลการดำเนินงานจะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด
มีโทเค็น ลอนช์แพดทุน (Kaito) กี่โทเค็นใน MEXC
ปัจจุบัน MEXC ติดตามโทเค็น 9 ลอนช์แพดทุน (Kaito) ซึ่งครอบคลุมทั้งโครงการที่สามารถซื้อขายได้และโครงการที่ยังอยู่ในช่วงก่อนการลิสต์ โทเค็น ลอนช์แพดทุน (Kaito) ยอดนิยม รวมถึง ESP, ZKC, LYN. มีการเพิ่มโทเค็นใหม่อย่างสม่ำเสมอเมื่อหมวดหมู่นี้มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
มูลค่าตลาดรวมของหมวดหมู่ ลอนช์แพดทุน (Kaito) คือเท่าไร
มูลค่าตลาดรวมของโทเค็น ลอนช์แพดทุน (Kaito) ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ $77.22M ตัวเลขนี้สะท้อนถึงมูลค่ารวมของหมวดหมู่ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความผันผวนของตลาดแบบเรียลไทม์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การจัดรวมสินทรัพย์ดิจิทัลในกลุ่ม ลอนช์แพดทุน (Kaito) นี้ รวมถึงเกณฑ์การจัดประเภทและข้อมูลตลาด ได้มาจากผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่เป็นอิสระ การลิสต์โทเค็นในหมวดหมู่นี้ไม่ได้ถือเป็นการรับรอง การรับประกัน หรือคำแนะนำด้านการลงทุนโดย MEXC เนื้อหาทั้งหมดมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ราคาสกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวนตามสภาวะตลาด โปรดศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และซื้อขายด้วยความระมัดระวัง