Сегодняшняя цена zkLink

Текущая цена zkLink (ZKL) сегодня составляет $ 0 с изменением 2,24% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации ZKL на USD составляет $ 0 за ZKL.

На данный момент zkLink занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 125 019, при оборотном предложении 603,33M ZKL. В течение последних 24 часов, ZKL торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,750654, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе ZKL изменился на -0,42% за последний час и на -2,85% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 60,73K.

Рыночная информация zkLink (ZKL)

Рыночная капитализация $ 125,02K$ 125,02K $ 125,02K Объем (24Ч) $ 60,73K$ 60,73K $ 60,73K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 207,22K$ 207,22K $ 207,22K Оборотное предложение 603,33M 603,33M 603,33M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация zkLink составляет $ 125,02K, при 24-часовом объеме торгов $ 60,73K. Циркулируещее обращение ZKL составляет 603,33M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 207,22K.