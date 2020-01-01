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Топ токенов категории Уровень 3 (L3) по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Уровень 3 (L3). Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0012462
-0.02%
-1.17%
-0.07%
$ 28.97M
$ 44.55M
2
Orbs
Orbs
ORBS
$ 0.00543609
-0.05%
-0.00%
-1.60%
$ 27.03M
$ 639.57K
3
Cartesi
Cartesi
CTSI
$ 0.02575115
+0.40%
-0.05%
+19.54%
$ 24.02M
$ 17.03M
4
Xai
Xai
XAI
$ 0.006764
-0.22%
-3.78%
+10.89%
$ 14.02M
$ 11.28M
5
Yellow
Yellow
YELLOW
$ 0.0377694
-0.27%
+0.18%
+3.28%
$ 7.34M
$ 1.00M
6
WINR Protocol
WINR Protocol
WINR
$ 0.00421486
+2.03%
-0.01%
+24.26%
$ 3.74M
$ 26.47K
7
Aavegotchi
Aavegotchi
GHST
$ 0.04393381
+0.25%
-0.01%
+0.93%
$ 2.32M
$ 22.95K
8
Dream Machine Token
Dream Machine Token
DMT
$ 1.98
0.00%
+0.05%
+17.16%
$ 1.77M
$ 18.76K
9
TN100x
TN100x
TN100X
$ 1.69E-5
+1.38%
-2.70%
-1.52%
$ 146.79K
--
10
zkLink
zkLink
ZKL
$ 0.00021583
-0.27%
+0.00%
+2.11%
$ 130.33K
$ 62.20K
11
RCADE Network
RCADE Network
RCADE
$ 2.54E-6
-2.68%
+20.90%
-15.61%
$ 21.10K
--
12
Privashh
Privashh
SHH
$ 2.08569E-7
0.00%
+5.90%
+6.15%
$ 20.86K
--

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Уровень 3 (L3) и почему они так популярны?
Токены категории Уровень 3 (L3) представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 12 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $109.53M.
Какой токен из категории Уровень 3 (L3) демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Уровень 3 (L3), отслеживаемых на MEXC, RCADE продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 20.90% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Уровень 3 (L3) находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 12 токенов категории Уровень 3 (L3), включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Уровень 3 (L3) относятся DEGEN, ORBS, CTSI. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Уровень 3 (L3)?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Уровень 3 (L3) составляет примерно $109.53M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Уровень 3 (L3), а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.