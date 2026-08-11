На какой блокчейн-сети работает ZINC?

ZINC работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена ZINC?

Токен оценивается в ₽79.0066249674240000, что отражает изменение цены на -3.26% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится ZINC?

ZINC относится к категории Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать ZINC с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация ZINC?

Его рыночная капитализация составляет ₽15911530.2572887920000, что ставит актив на 4145-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов ZINC сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 296116.395014912 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля ZINC?

За последний день объем торговли ZINC составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа ZINC колебался между ₽73.3652826039829920000 и ₽104.74363158560000, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.