Какова текущая цена YAKA?

Живая цена YAKA (YAKA) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает YAKA на рынке?

В настоящее время YAKA находится на 10769-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽815702.253504815600000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов YAKA в обращении?

Количество токенов YAKA в обращении составляет 163776362.3688062 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен YAKA за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена YAKA колебалась в диапазоне от ₽0E-14 (минимум за 24 часа) до ₽0E-14 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько YAKA удалён от своего максимума и минимума за всё время?

YAKA достиг максимальной цены ₽1.173909761982829760000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется YAKA?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для YAKA?

Текущее изменение цены --% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,NFT,Launchpad,Sei Network Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.