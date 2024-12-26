Цена xSUSHI (XSUSHI)
Текущая цена xSUSHI (XSUSHI) сегодня составляет 2.34 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 37.08M USD. Цена XSUSHI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка xSUSHI:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 48.87K USD
- Изменение цены xSUSHI в течение дня составляет -5.00%
- Оборотное предложение составляет 15.85M USD
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За сегодня изменение цены xSUSHI на USD составило $ -0.12317014949547501.
За последние 30 дней изменение цены xSUSHI на USD составило $ +1.1078793180.
За последние 60 дней изменение цены xSUSHI на USD составило $ +3.1917419820.
За последние 90 дней изменение цены xSUSHI на USD составило $ +1.275221796398107.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.12317014949547501
|-5.00%
|30 дней
|$ +1.1078793180
|+47.35%
|60 дней
|$ +3.1917419820
|+136.40%
|90 дней
|$ +1.275221796398107
|+119.76%
Ознакомьтесь с последним анализом цен xSUSHI: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
--
-5.00%
-13.29%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
xSUSHI is a token similar to our SushiSwap's Liquidity Provider tokens, that you receive in exchange for staking SUSHI tokens in the Sushibar. While holding the token, it will appreciate it value, as fees from our exchange platform are "served to the Sushibar". The xSUSHI token is always worth more than a regular SUSHI token.
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A$3.744
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￡1.8486
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€2.223
|1 XSUSHI к USD
$2.34
|1 XSUSHI к MYR
RM10.4832
|1 XSUSHI к TRY
₺82.4148
|1 XSUSHI к JPY
¥367.9182
|1 XSUSHI к RUB
₽233.0172
|1 XSUSHI к INR
₹199.8594
|1 XSUSHI к IDR
Rp37,741.9302
|1 XSUSHI к PHP
₱137.2644
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￡E.118.7784
|1 XSUSHI к BRL
R$14.7186
|1 XSUSHI к CAD
C$3.3462
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৳279.162
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₦3,616.6806
|1 XSUSHI к UAH
₴97.9524
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Bs119.34
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Rs650.3562
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₸1,210.5522
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฿79.6068
|1 XSUSHI к TWD
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