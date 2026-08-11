Сегодняшняя цена XPRTL

Текущая цена XPRTL (PRTL) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации PRTL на USD составляет $ 0 за PRTL.

На данный момент XPRTL занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 13 954,52, при оборотном предложении 738,13M PRTL. В течение последних 24 часов, PRTL торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе PRTL изменился на -- за последний час и на -2,80% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация XPRTL (PRTL)

Рыночная капитализация $ 13,95K$ 13,95K $ 13,95K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 18,91K$ 18,91K $ 18,91K Оборотное предложение 738,13M 738,13M 738,13M Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация XPRTL составляет $ 13,95K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение PRTL составляет 738,13M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 18,91K.