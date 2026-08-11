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Текущая цена XO Protocol сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация XOXO составляет 39 425 USD. Отслеживайте обновления цен XOXO в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена XO Protocol сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация XOXO составляет 39 425 USD. Отслеживайте обновления цен XOXO в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена XO Protocol (XOXO)

Не в листинге

Текущая цена 1 XOXO в USD:

$0,00005978
$0,00005978$0,00005978
-1,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены XO Protocol (XOXO) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 13:26:47 (UTC+8)

Сегодняшняя цена XO Protocol

Текущая цена XO Protocol (XOXO) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XOXO на USD составляет $ 0 за XOXO.

На данный момент XO Protocol занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 39 425, при оборотном предложении 659,46M XOXO. В течение последних 24 часов, XOXO торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,03920952, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе XOXO изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация XO Protocol (XOXO)

$ 39,43K
$ 39,43K$ 39,43K

--
----

$ 119,57K
$ 119,57K$ 119,57K

659,46M
659,46M 659,46M

2 000 000 000,0
2 000 000 000,0 2 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация XO Protocol составляет $ 39,43K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение XOXO составляет 659,46M, а общее предложение – 2000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 119,57K.

История цен XO Protocol в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Мин 24Ч
$ 0,0
$ 0,0$ 0,0
Макс 24Ч

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,0
$ 0,0$ 0,0

$ 0,03920952
$ 0,03920952$ 0,03920952

$ 0
$ 0$ 0

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--

0,00%

0,00%

История цен XO Protocol (XOXO) в USD

За сегодня изменение цены XO Protocol на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены XO Protocol на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены XO Protocol на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены XO Protocol на USD составило --.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-18,22%
60 дней$ 0-22,95%
90 дней----

Прогноз цены XO Protocol

Прогноз цены XO Protocol (XOXO) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена XOXO в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены XO Protocol (XOXO) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена XO Protocol потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену XO Protocol достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены XOXO, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены XO Protocol».

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Источник XO Protocol (XOXO)

Официальный веб-сайт

Категория :

AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

О XO Protocol

Какова текущая цена торговли XO Protocol?

XO Protocol (XOXO) в настоящее время оценивается в ₽ RUB, что отражает изменение цены на уровне --% за последние 24 часа. Эта цена представляет собой последний агрегированный рыночный курс, рассчитанный по основным биржам и постоянно обновляющийся с учетом актуальной рыночной активности.

Какие факторы влияют на движение цены XO Protocol сегодня?

Недавнее изменение цены за последние 24 часа обусловлено сочетанием рыночных настроений, колебаний ликвидности и общей динамики в секторе Artificial Intelligence (AI),SocialFi,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,AI Applications. Более широкие экономические тенденции и on-chain активность на -- также могут способствовать краткосрочной волатильности.

Насколько высока торговая активность по XOXO?

Инвесторы обеспечили оборот в размере ₽-- за последние 24 часа, что свидетельствует об активном участии. Более высокий объем обычно указывает на растущую уверенность и улучшенное определение цены.

Каково положение XO Protocol на мировом крипторынке?

В настоящее время он занимает #7416 место по рыночной капитализации, составляющей ₽2949655.4823302000000, что ставит его в число наиболее устоявшихся активов в своем секторе.

Что нам говорит количество находящихся в обращении токенов XOXO?

При наличии 659461818.9324 токенов в обращении уровень предложения играет важную роль в определении дефицита, долгосрочной инфляции и рыночной оценки.

Как текущая цена соотносится с недавней динамикой XO Protocol?

Диапазон цен между ₽0E-14 и ₽0E-14 за последние 24 часа подчеркивает внутридневную волатильность и помогает трейдерам оценивать краткосрочные возможности для торговли.

Как XO Protocol сравнивается с аналогичными активами?

По сравнению с другими токенами категории Artificial Intelligence (AI),SocialFi,Solana Ecosystem,Base Ecosystem,AI Applications, XOXO продолжает демонстрировать конкурентоспособную динамику, поддерживаемую стабильным объемом торговли и постоянным интересом как со стороны розничных, так и институциональных участников.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о XO Protocol

Страница обновлена: 2026-08-11 13:26:47 (UTC+8)

Важные обновления индустрии XO Protocol (XOXO)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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