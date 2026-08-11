Сегодняшняя цена Xavier

Текущая цена Xavier (XAVIER) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,53% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации XAVIER на USD составляет $ 0 за XAVIER.

На данный момент Xavier занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 85 670, при оборотном предложении 989,97M XAVIER. В течение последних 24 часов, XAVIER торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе XAVIER изменился на +1,35% за последний час и на +1,18% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Xavier (XAVIER)

Рыночная капитализация $ 85,67K$ 85,67K $ 85,67K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 85,67K$ 85,67K $ 85,67K Оборотное предложение 989,97M 989,97M 989,97M Общее предложение 989 967 549,662536 989 967 549,662536 989 967 549,662536

Текущая рыночная капитализация Xavier составляет $ 85,67K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение XAVIER составляет 989,97M, а общее предложение – 989967549.662536. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 85,67K.