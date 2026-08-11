Какова текущая цена x402jobs?

Живая цена x402jobs (JOBS) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает x402jobs на рынке?

В настоящее время x402jobs находится на 9273-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽1195285.692683059600000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов JOBS в обращении?

Количество токенов JOBS в обращении составляет 999981021.796168 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен x402jobs за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена x402jobs колебалась в диапазоне от ₽0E-14 (минимум за 24 часа) до ₽0E-14 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько x402jobs удалён от своего максимума и минимума за всё время?

x402jobs достиг максимальной цены ₽0.278942765275611360000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется JOBS?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для x402jobs?

Текущее изменение цены --% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,x402 Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.