На какой блокчейн-сети работает X Meme Dog?

X Meme Dog работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена KABOSU?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на 0.98% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится X Meme Dog?

X Meme Dog относится к категории BNB Chain Ecosystem,Meme. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать KABOSU с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация X Meme Dog?

Его рыночная капитализация составляет ₽1040194.790069449840000, что ставит актив на 9526-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов KABOSU сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 4.2e+17 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля X Meme Dog?

За последний день объем торговли KABOSU составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа X Meme Dog колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.