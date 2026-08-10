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Текущая цена Coinbase Man сегодня составляет 0,0002266 RUB. Рыночная капитализация BRIAN составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен BRIAN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Coinbase Man сегодня составляет 0,0002266 RUB. Рыночная капитализация BRIAN составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен BRIAN в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Coinbase Man Курс (BRIAN)

Текущая цена 1 BRIAN в RUB:

₽0,01868625
₽0,01868625₽0,01868625
-4,26%1D
RUB
График цены Coinbase Man (BRIAN) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:47:06 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Coinbase Man

Текущая цена Coinbase Man (BRIAN) сегодня составляет ₽ 0,0002266 с изменением 4,26% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BRIAN на RUB составляет ₽ 0,0002266 за BRIAN.

На данный момент Coinbase Man занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- BRIAN. В течение последних 24 часов, BRIAN торговался в диапазоне от ₽ 0,0002087 (минимум) до ₽ 0,00029 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе BRIAN изменился на -0,97% за последний час и на -25,19% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 64,83K.

Рыночная информация Coinbase Man (BRIAN)

--
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₽ 64,83K
₽ 64,83K₽ 64,83K

₽ 226,60K
₽ 226,60K₽ 226,60K

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1 000 000 000 1 000 000 000

BASE

Текущая рыночная капитализация Coinbase Man составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 64,83K. Циркулируещее обращение BRIAN составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 226,60K.

История цен Coinbase Man в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0002087
₽ 0,0002087₽ 0,0002087
Мин 24Ч
₽ 0,00029
₽ 0,00029₽ 0,00029
Макс 24Ч

₽ 0,0002087
₽ 0,0002087₽ 0,0002087

₽ 0,00029
₽ 0,00029₽ 0,00029

--
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--
----

-0,97%

-4,26%

-25,19%

-25,19%

История цен Coinbase Man (BRIAN) в RUB

Отслеживайте изменения цены Coinbase Man за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ -0,000831454-4,26%
30 дней₽ -0,0047734-95,47%
60 дней₽ -0,0047734-95,47%
90 дней₽ -0,0047734-95,47%
Изменение цены Coinbase Man сегодня

Сегодня для BRIAN зафиксировано изменение ₽ -0,000831454 (-4,26%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Coinbase Man за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,0047734 (-95,47%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Coinbase Man за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BRIAN изменился на ₽ -0,0047734 (-95,47%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Coinbase Man за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ -0,0047734 (-95,47%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Coinbase Man (BRIAN)?

Просмотеть страницу истории цен Coinbase Man.

Анализ по Coinbase Man

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Coinbase Man, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какой сегодня тренд на рынке Coinbase Man: Бычий или медвежий?

Текущее общее настроение на рынке BRIAN: Бычье, бычье 65% | медвежье 35%;

Размерность индикатораЗаключение моделиПропорция/ПорогКраткий обзор
KDJЗолотой крестK > DКраткосрочная динамика нарастает, температура повышается.
StochRSI20‑80Нейтральная зонаНормальный темп, никаких экстремальных сигналов.
Точка пивотЦена > R2Выше R2Выше, чем недавний «самый дорогой» диапазон, в высокой территории.
Группа МА3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.
MACDЗолотой крестDIF > DEAНаблюдается бычий момент.
BOLL (20,2)Нижняя ≤ Цена ≤ СредняяМежду нижней и средней полосойОтносительно слабый, но не слишком слабый.
RSI (14)Нейтрально30‑70В пределах нормы, еще есть запас.
Группа EMA3-4 Покупка40–60% нейтральноМА смешаны между бычьими и медвежьими, направление неясно.

BRIAN_USDT на 4-часовом таймфрейме торгуется выше центральной зоны 2,149E-4. После пробоя уровня сопротивления R2 — 2,252E-4 — цена продолжает колебаться на высоких уровнях. Текущая структура находится в верхней расширяющейся зоне системы ключевых уровней. Система скользящих средних и уровни опорных точек демонстрируют согласованное восходящее расположение. Индикатор MACD сформировал «золотое пересечение», подтверждая концентрацию краткосрочной покупательской активности. Параллельно индикаторы MA и EMA выдают сигналы на покупку, усиливая уверенность в продолжении тренда. Индекс относительной силы (RSI) находится в нейтральной зоне, что указывает на временный баланс между быками и медведями. Быстрые и медленные индикаторы движутся в одном направлении, не проявляя явных расхождений. Волатильность постепенно увеличивается вслед за пробоем цены выше верхнего уровня опорного диапазона. Ближайшая ключевая поддержка расположена на уровне R2 — 2,252E-4, что примерно соответствует 1,6% от текущей цены. Ниже сильная поддержка ориентирована на центральную точку — 2,149E-4, что составляет около 6,1% от текущего курса. Восходящий потенциал будет зависеть от распределения предыдущих максимумов как сопротивления. Краткосрочный торговый диапазон закреплён между уровнями 2,252E-4 и 2,288E-4. Далёкая перспектива ограничена уровнем S1 — 2,11E-4, который служит нижним пределом возможного снижения.

Этот контент создан искусственным интеллектом на основе исторических и текущих рыночных данных. Он предназначен только для информационных целей и не является инвестиционным советом.

Прогноз цены Coinbase Man

Прогноз цены Coinbase Man (BRIAN) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BRIAN в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Coinbase Man (BRIAN) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Coinbase Man потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Coinbase Man достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BRIAN, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Coinbase Man».

Как купить и инвестировать Coinbase Man в Россия

Готовы приступить к работе с Coinbase Man? Покупка BRIAN на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Coinbase Man. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Coinbase Man (BRIAN).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Coinbase Man будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Coinbase Man (BRIAN)

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Что такое Coinbase Man (BRIAN)

BRIAN – это мемкоин.

Источники Coinbase Man

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Страница обновлена: 2026-08-10 16:47:06 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Coinbase Man (BRIAN)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Coinbase Man

BRIAN USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по BRIAN с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BRIAN USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Coinbase Man (BRIAN) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Coinbase Man в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BRIAN/USD1
₽0,01895025
₽0,01895025₽0,01895025
-2,37%
241.41M (USDT)
BRIAN/USDT
₽0,01881825
₽0,01881825₽0,01881825
-3,18%
287.74M (USDT)

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₽2,812425₽2,812425

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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