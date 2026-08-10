Сегодняшняя цена Coinbase Man

Текущая цена Coinbase Man (BRIAN) сегодня составляет ₽ 0,0002266 с изменением 4,26% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BRIAN на RUB составляет ₽ 0,0002266 за BRIAN.

На данный момент Coinbase Man занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- BRIAN. В течение последних 24 часов, BRIAN торговался в диапазоне от ₽ 0,0002087 (минимум) до ₽ 0,00029 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе BRIAN изменился на -0,97% за последний час и на -25,19% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 64,83K.

Рыночная информация Coinbase Man (BRIAN)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 64,83K₽ 64,83K ₽ 64,83K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 226,60K₽ 226,60K ₽ 226,60K Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн BASE

Текущая рыночная капитализация Coinbase Man составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 64,83K. Циркулируещее обращение BRIAN составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 226,60K.