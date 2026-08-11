Сегодняшняя цена WorldAssets

Текущая цена WorldAssets (INC) сегодня составляет $ 0.078632 с изменением 2.05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации INC на USD составляет $ 0.078632 за INC.

На данный момент WorldAssets занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 7,077,130, при оборотном предложении 90.00M INC. В течение последних 24 часов, INC торговался в диапазоне от $ 0.076956 (минимум) до $ 0.079311 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 1.13, тогда как исторический минимум составил $ 0.066971.

В краткосрочной перспективе INC изменился на +0.81% за последний час и на +0.64% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 71.76K.

Рыночная информация WorldAssets (INC)

Рыночная капитализация $ 7.08M$ 7.08M $ 7.08M Объем (24Ч) $ 71.76K$ 71.76K $ 71.76K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 23.59M$ 23.59M $ 23.59M Оборотное предложение 90.00M 90.00M 90.00M Общее предложение 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Текущая рыночная капитализация WorldAssets составляет $ 7.08M, при 24-часовом объеме торгов $ 71.76K. Циркулируещее обращение INC составляет 90.00M, а общее предложение – 300000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 23.59M.