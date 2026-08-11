Какова сегодняшняя цена Woofy (WOOFY)?

Текущая цена составляет ₽0.149630766732811840000, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере 0.04%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов WOOFY находится в обращении?

Обращающееся предложение WOOFY составляет 14059802.05575174, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Woofy?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей WOOFY. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Woofy?

Рыночная капитализация составляет ₽2103775.8403967760000, что ставит Woofy на 8018-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется WOOFY?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Woofy?

Недавнее изменение цены на 0.04% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Yearn Ecosystem,Katana Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.