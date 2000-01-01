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Топ токенов категории Экосистема Katana по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Katana. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Линк
Линк
LINK
$ 8.253
-0.59%
-1.05%
+0.01%
$ 5.41B
$ 37.35K
2
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,074.82
0.00%
-1.01%
+0.76%
$ 3.37B
$ 0.04
3
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9288
-0.01%
+0.21%
+2.16%
$ 970.05M
$ 35.59K
4
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07727
-0.05%
-0.31%
+3.78%
$ 823.16M
$ 1.78M
5
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 98.15
-0.01%
-0.01%
+2.32%
$ 758.03M
$ 9.21M
6
Lombard Staked BTC
Lombard Staked BTC
LBTC
$ 64,180
+0.09%
-0.01%
-0.35%
$ 657.86M
$ 709.60K
7
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999276
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 211.16M
$ 5.76M
8
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999872
-0.01%
0.00%
0.00%
$ 111.66M
$ 1.36M
9
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.092
0.00%
0.00%
0.00%
$ 51.61M
--
10
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1706
+0.72%
-4.09%
+7.51%
$ 48.45M
$ 431.90K
11
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.70M
$ 687.87K
12
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.309592
+0.01%
-0.04%
+15.97%
$ 16.55M
$ 179.95K
13
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0.998454
0.00%
0.00%
0.00%
$ 10.86M
--
14
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004597
+0.15%
-1.20%
+3.06%
$ 10.81M
$ 37.46M
15
Autocompounding Voting KAT
Autocompounding Voting KAT
AVKAT
$ 0.0059194
+0.19%
+0.00%
+4.05%
$ 1.26M
$ 310.83
16
dTRINITY USD
dTRINITY USD
DUSD
$ 0.997443
-0.01%
0.00%
-0.04%
$ 1.17M
$ 2.13K
17
Bitcoin on Katana
Bitcoin on Katana
BTCK
$ 63,861
+0.11%
-0.01%
-0.84%
$ 440.90K
$ 2.17K
18
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.001
0.00%
-0.00%
-0.10%
$ 351.85K
$ 659.12
19
Woofy
Woofy
WOOFY
$ 0.00199996
0.00%
--
-7.26%
$ 28.12K
$ 486.31

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Katana и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Katana представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 19 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $12.49B.
Какой токен из категории Экосистема Katana демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Katana, отслеживаемых на MEXC, MORPHO продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.21% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Katana находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 19 токенов категории Экосистема Katana, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Katana относятся LINK, WEETH, MORPHO. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Katana?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Katana составляет примерно $12.49B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Katana, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.