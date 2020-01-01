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Топ токенов категории Экосистема Yearn по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Yearn. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
YearnFinance
YearnFinance
YFI
$ 2,037.5
+0.36%
-1.83%
-3.45%
$ 72.80M
$ 30.12
2
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1717
+0.77%
-3.34%
+8.52%
$ 48.93M
$ 409.75K
3
WETH yVault
WETH yVault
YVWETH
$ 2,106.39
+0.36%
-0.02%
-0.37%
$ 7.04M
--
4
xSUSHI
xSUSHI
XSUSHI
$ 0.268803
+0.88%
-0.03%
+8.61%
$ 2.10M
--
5
Cream
Cream
CREAM
$ 0.427267
+0.19%
--
+2.95%
$ 1.25M
$ 851.59
6
Keep3rV1
Keep3rV1
KP3R
$ 0.753392
+0.39%
-0.05%
-2.97%
$ 362.62K
$ 892.38
7
Kaon
Kaon
KAON
$ 6.83E-6
0.00%
+42.20%
+40.53%
$ 101.77K
--
8
PowerPool Concentrated Voting Power
PowerPool Concentrated Voting Power
CVP
$ 0.00188298
+0.18%
-0.02%
-1.84%
$ 90.81K
$ 22.45
9
Woofy
Woofy
WOOFY
$ 0.00199996
0.00%
--
-7.25%
$ 28.12K
$ 486.31
10
Pickle Finance
Pickle Finance
PICKLE
$ 0.01106833
+0.35%
-0.02%
-2.53%
$ 22.28K
$ 7.72

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Yearn и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Yearn представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 10 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $132.73M.
Какой токен из категории Экосистема Yearn демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Yearn, отслеживаемых на MEXC, KAON продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 42.20% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Yearn находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 10 токенов категории Экосистема Yearn, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Yearn относятся YFI, SUSHI, YVWETH. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Yearn?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Yearn составляет примерно $132.73M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Yearn, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.