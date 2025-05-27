Цена Wonder Sites (WONDER)
Текущая цена Wonder Sites (WONDER) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 562,63K USD. Цена WONDER к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Wonder Sites:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Wonder Sites в течение дня составляет -20,39%
- Оборотное предложение составляет 978,99M USD
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За сегодня изменение цены Wonder Sites на USD составило $ -0,000147202085609886.
За последние 30 дней изменение цены Wonder Sites на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Wonder Sites на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Wonder Sites на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0,000147202085609886
|-20,39%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Wonder Sites: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+3,61%
-20,39%
-56,64%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
$WONDER Token is the native utility token of Wondersites.co, a platform that helps users create business tools using Notion as a database. The platform builds essential business infrastructure including helpdesks, documentation hubs, blogs, and marketplaces without requiring coding knowledge. Used by hundreds of businesses, Wondersites offers an alternative to WordPress (which powers 43% of websites globally) by leveraging Notion's database capabilities and its 200 million monthly users. The token provides holders with premium feature access, governance rights, and service discounts within the ecosystem. Wondersites combines Notion's database functionality with SEO optimization, custom domains, analytics, web3 integrations, paywalls, memberships, and AI features to help businesses efficiently build and manage their digital toolkit.
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