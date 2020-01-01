Токеномика Wonder Sites (WONDER) Откройте для себя ключевую информацию о Wonder Sites (WONDER), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Wonder Sites (WONDER) $WONDER Token is the native utility token of Wondersites.co, a platform that helps users create business tools using Notion as a database. The platform builds essential business infrastructure including helpdesks, documentation hubs, blogs, and marketplaces without requiring coding knowledge. Used by hundreds of businesses, Wondersites offers an alternative to WordPress (which powers 43% of websites globally) by leveraging Notion's database capabilities and its 200 million monthly users. The token provides holders with premium feature access, governance rights, and service discounts within the ecosystem. Wondersites combines Notion's database functionality with SEO optimization, custom domains, analytics, web3 integrations, paywalls, memberships, and AI features to help businesses efficiently build and manage their digital toolkit. Официальный сайт: https://wondersites.co Купить WONDER сейчас!

Токеномика и анализ цен Wonder Sites (WONDER) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Wonder Sites (WONDER), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 526,42K $ 526,42K $ 526,42K Общее предложение: $ 972,08M $ 972,08M $ 972,08M Оборотное предложение: $ 972,08M $ 972,08M $ 972,08M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 526,42K $ 526,42K $ 526,42K Исторический максимум: $ 0,00256663 $ 0,00256663 $ 0,00256663 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00054153 $ 0,00054153 $ 0,00054153 Узнайте больше о цене Wonder Sites (WONDER)

Токеномика Wonder Sites (WONDER): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Wonder Sites (WONDER) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WONDER, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WONDER. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WONDER, изучите текущую цену WONDER!

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