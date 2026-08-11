Какова текущая цена Wombat Exchange?

Wombat Exchange оценивается в ₽, за сегодняшний день она изменилась на 0.33%.

Насколько быстро растёт сообщество WOM?

В настоящее время насчитывается -- держателей, и увеличение этого числа часто свидетельствует о росте принятия, расширении сообщества и более широком участии в сети.

Как спрос влияет на цену Wombat Exchange?

На спрос влияют сферы применения, рыночные условия, настроения инвесторов и роль Wombat Exchange в секторе BNB Chain Ecosystem,Arbitrum Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Animoca Brands Portfolio,YZi Labs (Prev. Binance Labs) Portfolio. Более высокий спрос может ускорить движение цены в периоды высокого объёма торгов.

Каков сегодняшний объём торгов WOM?

Объём торгов составил ₽--, что указывает на активное участие и здоровую ликвидность рынка.

Как WOM соотносится с его исторической динамикой?

Его ATH составляет ₽81.1014975991360000, а ATL — ₽, что даёт представление о предыдущих циклах динамики.

Сколько токенов находится в обращении?

В обращении находятся 195767065.04002577 токенов, что влияет на доступность, рыночную капитализацию и долгосрочную оценку.