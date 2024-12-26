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Цена Whine Coin (WHINE)

USD

График цены Whine Coin (WHINE) в реальном времени

$0.00012125
$0.00012125$0.00012125
+2.10%(1D)

Цена Whine Coin (WHINE) сегодня

Текущая цена Whine Coin (WHINE) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 10.92M USD. Цена WHINE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Whine Coin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 4.02 USD
- Изменение цены Whine Coin в течение дня составляет +2.17%
- Оборотное предложение составляет 90.00B USD

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Ценовые показатели Whine Coin (WHINE) - USD

За сегодня изменение цены Whine Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Whine Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Whine Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Whine Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+2.17%
30 дней$ 0-20.99%
60 дней$ 0-0.81%
90 дней$ 0--

Анализ цен Whine Coin (WHINE)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Whine Coin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.27%

+2.17%

-12.55%

Рыночная информация Whine Coin (WHINE)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 10.92M
$ 10.92M$ 10.92M

$ 4.02
$ 4.02$ 4.02

90.00B
90.00B 90.00B

Что такое Whine Coin (WHINE)

Whinecoin is an experimental memecoin by the Sommelier Finance team. Funds in the dev wallet are reserved for airdrops and liquidity for Solana and Cosmos pools. There is no team allocation. Memecoins are digital assets created primarily for entertainment and social engagement. They are not designed to have inherent value, and there should be no expectation of profit or financial return from acquiring or holding

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Источник Whine Coin (WHINE)

Официальный веб-сайт

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WHINE на местную валюту

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