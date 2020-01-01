Токеномика Whine Coin (WHINE) Откройте для себя ключевую информацию о Whine Coin (WHINE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Whine Coin (WHINE) Whinecoin is an experimental memecoin by the Sommelier Finance team. Funds in the dev wallet are reserved for airdrops and liquidity for Solana and Cosmos pools. There is no team allocation. Memecoins are digital assets created primarily for entertainment and social engagement. They are not designed to have inherent value, and there should be no expectation of profit or financial return from acquiring or holding Официальный сайт: https://whinecoin.com Купить WHINE сейчас!

Токеномика и анализ цен Whine Coin (WHINE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Whine Coin (WHINE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 663,67K $ 663,67K $ 663,67K Общее предложение: $ 90,00B $ 90,00B $ 90,00B Оборотное предложение: $ 90,00B $ 90,00B $ 90,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 663,67K $ 663,67K $ 663,67K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Whine Coin (WHINE)

Токеномика Whine Coin (WHINE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Whine Coin (WHINE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов WHINE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов WHINE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой WHINE, изучите текущую цену WHINE!

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