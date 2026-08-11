Сегодняшняя цена WeatherXM

Текущая цена WeatherXM (WXM) сегодня составляет $ 0,00712181 с изменением 0,57% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации WXM на USD составляет $ 0,00712181 за WXM.

На данный момент WeatherXM занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 185 102, при оборотном предложении 25,99M WXM. В течение последних 24 часов, WXM торговался в диапазоне от $ 0,00708057 (минимум) до $ 0,00763196 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 2,38, тогда как исторический минимум составил $ 0,00446604.

В краткосрочной перспективе WXM изменился на -0,34% за последний час и на -10,66% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 25,19.

Рыночная информация WeatherXM (WXM)

Рыночная капитализация $ 185,10K$ 185,10K $ 185,10K Объем (24Ч) $ 25,19$ 25,19 $ 25,19 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 712,18K$ 712,18K $ 712,18K Оборотное предложение 25,99M 25,99M 25,99M Общее предложение 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Текущая рыночная капитализация WeatherXM составляет $ 185,10K, при 24-часовом объеме торгов $ 25,19. Циркулируещее обращение WXM составляет 25,99M, а общее предложение – 100000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 712,18K.