Сегодняшняя цена VladDog

Текущая цена VladDog (VLADDOG) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,76% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VLADDOG на USD составляет $ 0 за VLADDOG.

На данный момент VladDog занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 22 185, при оборотном предложении 931,49M VLADDOG. В течение последних 24 часов, VLADDOG торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе VLADDOG изменился на +0,09% за последний час и на +37,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация VladDog (VLADDOG)

Рыночная капитализация $ 22,19K$ 22,19K $ 22,19K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 23,82K$ 23,82K $ 23,82K Оборотное предложение 931,49M 931,49M 931,49M Общее предложение 931 494 579,1192917 931 494 579,1192917 931 494 579,1192917

Текущая рыночная капитализация VladDog составляет $ 22,19K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение VLADDOG составляет 931,49M, а общее предложение – 931494579.1192917. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 23,82K.