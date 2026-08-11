Сегодняшняя цена VinuChain

Текущая цена VinuChain (VC) сегодня составляет $ 0 с изменением 8.21% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VC на USD составляет $ 0 за VC.

На данный момент VinuChain занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 281,576, при оборотном предложении 971.29M VC. В течение последних 24 часов, VC торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.225747, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе VC изменился на +0.82% за последний час и на +12.71% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 54.31K.

Рыночная информация VinuChain (VC)

Рыночная капитализация $ 281.58K$ 281.58K $ 281.58K Объем (24Ч) $ 54.31K$ 54.31K $ 54.31K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 281.58K$ 281.58K $ 281.58K Оборотное предложение 971.29M 971.29M 971.29M Общее предложение 971,293,104.0660058 971,293,104.0660058 971,293,104.0660058

Текущая рыночная капитализация VinuChain составляет $ 281.58K, при 24-часовом объеме торгов $ 54.31K. Циркулируещее обращение VC составляет 971.29M, а общее предложение – 971293104.0660058. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 281.58K.