Сегодняшняя цена VICTORY

Текущая цена VICTORY (VICTORY) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,96% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации VICTORY на USD составляет $ 0 за VICTORY.

На данный момент VICTORY занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 22 975, при оборотном предложении 119,23M VICTORY. В течение последних 24 часов, VICTORY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе VICTORY изменился на -0,40% за последний час и на -3,32% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 435,70.

Рыночная информация VICTORY (VICTORY)

Рыночная капитализация $ 22,98K$ 22,98K $ 22,98K Объем (24Ч) $ 435,70$ 435,70 $ 435,70 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 96,33K$ 96,33K $ 96,33K Оборотное предложение 119,23M 119,23M 119,23M Общее предложение 499 912 850,0 499 912 850,0 499 912 850,0

Текущая рыночная капитализация VICTORY составляет $ 22,98K, при 24-часовом объеме торгов $ 435,70. Циркулируещее обращение VICTORY составляет 119,23M, а общее предложение – 499912850.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 96,33K.