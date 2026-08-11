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Текущая цена Utopian Contributor Coin сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация UTCC составляет 20 119 USD. Отслеживайте обновления цен UTCC в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Utopian Contributor Coin сегодня составляет 0 USD. Рыночная капитализация UTCC составляет 20 119 USD. Отслеживайте обновления цен UTCC в USD в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Цена Utopian Contributor Coin (UTCC)

Не в листинге

Текущая цена 1 UTCC в USD:

$0,00002013
$0,00002013$0,00002013
-2,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Utopian Contributor Coin (UTCC) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-11 12:42:14 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Utopian Contributor Coin

Текущая цена Utopian Contributor Coin (UTCC) сегодня составляет $ 0 с изменением 1,98% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UTCC на USD составляет $ 0 за UTCC.

На данный момент Utopian Contributor Coin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 20 119, при оборотном предложении 996,93M UTCC. В течение последних 24 часов, UTCC торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00103597, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе UTCC изменился на +0,31% за последний час и на +27,59% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Utopian Contributor Coin (UTCC)

$ 20,12K
$ 20,12K$ 20,12K

--
----

$ 20,12K
$ 20,12K$ 20,12K

996,93M
996,93M 996,93M

996 933 121,270297
996 933 121,270297 996 933 121,270297

Текущая рыночная капитализация Utopian Contributor Coin составляет $ 20,12K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение UTCC составляет 996,93M, а общее предложение – 996933121.270297. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 20,12K.

История цен Utopian Contributor Coin в USD

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00103597
$ 0,00103597$ 0,00103597

$ 0
$ 0$ 0

+0,31%

-1,98%

+27,59%

+27,59%

История цен Utopian Contributor Coin (UTCC) в USD

За сегодня изменение цены Utopian Contributor Coin на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Utopian Contributor Coin на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Utopian Contributor Coin на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Utopian Contributor Coin на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-1,98%
30 дней$ 0+114,40%
60 дней$ 0-66,61%
90 дней$ 0--

Прогноз цены Utopian Contributor Coin

Прогноз цены Utopian Contributor Coin (UTCC) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена UTCC в 2030 году составит $ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Utopian Contributor Coin (UTCC) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Utopian Contributor Coin потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Utopian Contributor Coin достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены UTCC, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Utopian Contributor Coin».

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Источник Utopian Contributor Coin (UTCC)

Официальный веб-сайт

Категория :

InfrastructurePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

О Utopian Contributor Coin

Какова сегодняшняя цена Utopian Contributor Coin (UTCC)?

Текущая цена составляет ₽, что отражает изменение цены за последние 24 часа в размере -1.98%. Эта цифра пересчитывается каждые несколько секунд, чтобы учитывать реальное торговое движение на глобальных рынках.

Сколько токенов UTCC находится в обращении?

Обращающееся предложение UTCC составляет 996933121.270297, что представляет собой количество токенов, находящихся в настоящее время в руках публики. Обращающееся предложение влияет на формирование цены и рыночную капитализацию, особенно для новых активов.

Сколько сейчас держателей владеют Utopian Contributor Coin?

По оценкам, в поддерживаемых сетях насчитывается -- уникальных держателей UTCC. Растущее число держателей обычно свидетельствует о росте принятия и долгосрочном интересе к данному активу.

Какова сегодняшняя рыночная капитализация Utopian Contributor Coin?

Рыночная капитализация составляет ₽1505255.8709944448000, что ставит Utopian Contributor Coin на 8794-е место в мире. Рыночная капитализация помогает инвесторам понять относительный размер и зрелость данного актива по сравнению с другими.

Насколько активно сегодня торгуется UTCC?

За последние 24 часа объем торгов токена составил ₽--. Более высокий объем торгов часто коррелирует с большей ликвидностью и повышенным уровнем участия трейдеров.

Что вызывает недавнее движение Utopian Contributor Coin?

Недавнее изменение цены на -1.98% за последние 24 часа обусловлено рыночными настроениями, поведением инвесторов, общей динамикой категории в рамках Infrastructure,Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem и обновлениями из экосистемы --. Также значимые новости или рост торгового интереса могут оказывать влияние.

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Страница обновлена: 2026-08-11 12:42:14 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Utopian Contributor Coin (UTCC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

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