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Топ токенов категории Экосистема Bitcoin по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Bitcoin. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Биткоин
Биткоин
BTC
$ 63,834.11
-0.03%
-1.95%
-0.61%
$ 1.28T
$ 6.87K
2
Пепе
Пепе
PEPE
$ 0.000002855
-0.21%
-1.82%
-2.15%
$ 1.18B
$ 90.56B
3
OriginTrail
OriginTrail
TRAC
$ 0.274
+1.17%
-2.23%
-1.39%
$ 138.00M
$ 273.66K
4
ORDI
ORDI
ORDI
$ 3.485
-0.40%
-1.52%
+1.39%
$ 73.65M
$ 20.55K
5
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.000662
-0.21%
+3.19%
+10.56%
$ 66.30M
$ 128.77M
6
USTBL
USTBL
USTBL
$ 1.06
+0.09%
0.00%
-0.19%
$ 32.34M
$ 7.41K
7
SATS
SATS
SATS
$ 0.000000010465
-0.28%
-5.34%
+7.17%
$ 22.13M
$ 8.92T
8
LOBO.THE.WOLF.PUP
LOBO.THE.WOLF.PUP
LOBO
$ 0.00003218
+0.25%
-6.67%
+16.34%
$ 563.29K
$ 148.83M
9
SatoshiVM
SatoshiVM
SAVM
$ 0.00413561
0.00%
+0.00%
+4.70%
$ 30.41K
$ 1.55
10
TAP Protocol
TAP Protocol
TAP
$ 0.0724
+1.67%
+0.55%
-2.41%
--
$ 86.56K
11
Rats
Rats
RATS
$ 0.00004341
-0.28%
-5.18%
-7.41%
--
$ 1.64B

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Bitcoin и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Bitcoin представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 11 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $1282.98B.
Какой токен из категории Экосистема Bitcoin демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Bitcoin, отслеживаемых на MEXC, DOG продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 3.19% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Bitcoin находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 11 токенов категории Экосистема Bitcoin, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Bitcoin относятся BTC, PEPE, TRAC. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Bitcoin?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Bitcoin составляет примерно $1282.98B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Bitcoin, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.