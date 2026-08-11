Сегодняшняя цена Universal Basic Compute

Текущая цена Universal Basic Compute (UBC) сегодня составляет $ 0 с изменением 2.05% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UBC на USD составляет $ 0 за UBC.

На данный момент Universal Basic Compute занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 40,068, при оборотном предложении 994.96M UBC. В течение последних 24 часов, UBC торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.096666, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе UBC изменился на -0.14% за последний час и на +5.70% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Universal Basic Compute (UBC)

Рыночная капитализация $ 40.07K$ 40.07K $ 40.07K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 40.27K$ 40.27K $ 40.27K Оборотное предложение 994.96M 994.96M 994.96M Общее предложение 999,791,160.608702 999,791,160.608702 999,791,160.608702

Текущая рыночная капитализация Universal Basic Compute составляет $ 40.07K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение UBC составляет 994.96M, а общее предложение – 999791160.608702. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 40.27K.