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Топ токенов категории Синтетический доллар по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Синтетический доллар. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
0.00%
+0.01%
0.00%
$ 4.49B
$ 4.78M
2
Falcon Finance
Falcon Finance
USDF
$ 0.996
-0.01%
-0.01%
0.00%
$ 1.30B
$ 195.09K
3
USDai
USDai
USDAI
$ 0.998953
0.00%
0.00%
-0.08%
$ 174.03M
$ 610.23K
4
Unity USD
Unity USD
UUSD
$ 0.998876
0.00%
0.00%
-0.03%
$ 99.89M
$ 1.81M
5
Tori trUSD
Tori trUSD
TRUSD
$ 0.999228
0.00%
0.00%
-0.06%
$ 61.42M
$ 1.34M
6
Metronome Synth USD
Metronome Synth USD
MSUSD
$ 0.69066
-0.01%
+0.01%
-2.37%
$ 28.41M
$ 1.72M
7
eSui Dollar
eSui Dollar
SUIUSDE
$ 0.998883
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 13.08M
$ 14.50K
8
Unity
Unity
UTY
$ 0.999237
0.00%
--
-0.03%
$ 7.00M
$ 152.88
9
Chateau USD
Chateau USD
CHUSD
$ 0.999474
0.00%
--
-0.03%
$ 1.23M
$ 999.68
10
Pareto Staked USP
Pareto Staked USP
SUSP
$ 1.12
0.00%
0.00%
0.00%
$ 734.78K
--
11
BitFi USD
BitFi USD
BFUSD
$ 0.985638
0.00%
--
+0.59%
$ 683.23K
$ 20.11
12
Pareto USP
Pareto USP
USP
$ 0.848599
0.00%
--
-15.14%
$ 643.55K
$ 3.29
13
SMARDEX USDN
SMARDEX USDN
USDN
$ 1.001
0.00%
--
+0.17%
$ 627.11K
$ 62.55
14
FUSD
FUSD
FUSD
$ 1.0001
0.00%
0.00%
0.00%
--
$ 126.02K

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Синтетический доллар и почему они так популярны?
Токены категории Синтетический доллар представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 14 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $6.18B.
Какой токен из категории Синтетический доллар демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Синтетический доллар, отслеживаемых на MEXC, USDE продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 0.01% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Синтетический доллар находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 14 токенов категории Синтетический доллар, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Синтетический доллар относятся USDE, USDF, USDAI. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Синтетический доллар?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Синтетический доллар составляет примерно $6.18B. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Синтетический доллар, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.