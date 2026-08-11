Сегодняшняя цена Unite

Текущая цена Unite (UNITE) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UNITE на USD составляет $ 0 за UNITE.

На данный момент Unite занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 20,441, при оборотном предложении 4.19B UNITE. В течение последних 24 часов, UNITE торговался в диапазоне от $ 0.0 (минимум) до $ 0.0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.00270388, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе UNITE изменился на -- за последний час и на 0.00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Unite (UNITE)

Рыночная капитализация $ 20.44K$ 20.44K $ 20.44K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 132.94K$ 132.94K $ 132.94K Оборотное предложение 4.19B 4.19B 4.19B Общее предложение 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Unite составляет $ 20.44K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение UNITE составляет 4.19B, а общее предложение – 30000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 132.94K.