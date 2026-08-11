Сколько стоит Unitas Gold в данный момент?

Unitas Gold в настоящее время торгуется по цене ₽308821.733111433472000, с изменением цены за последние 24 часа на 0.14%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется XGLD сегодня?

XGLD продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме BNB Chain Ecosystem,Yield-Bearing Tokens,Unitas Ecosystem.

Насколько популярен Unitas Gold сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают XGLD.

Чем отличается Unitas Gold от других криптоактивов?

Являясь частью категории BNB Chain Ecosystem,Yield-Bearing Tokens,Unitas Ecosystem и созданным на сети --, XGLD предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество XGLD находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 3559.330172 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Unitas Gold за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽326202.616425252224000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽295041.074088695424000, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.