Сегодняшняя цена Unifrog

Текущая цена Unifrog (UNIFROG) сегодня составляет $ 0 с изменением 36,13% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации UNIFROG на USD составляет $ 0 за UNIFROG.

На данный момент Unifrog занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 60 537, при оборотном предложении 1,00B UNIFROG. В течение последних 24 часов, UNIFROG торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе UNIFROG изменился на -8,62% за последний час и на -- за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Unifrog (UNIFROG)

Рыночная капитализация $ 60,54K$ 60,54K $ 60,54K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 60,54K$ 60,54K $ 60,54K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Unifrog составляет $ 60,54K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение UNIFROG составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 60,54K.